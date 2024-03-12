سبب سقوط أحمد رفعت المرعب.. وأحدث تطورات حالته الصحية
استعاد أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، وعيه مجددا بعد عدة ساعات من سقوطه في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.
وتعادل الاتحاد السكندري دون أهداف مع مودرن فيوتشر، ليبقى رابعا في الدوري المصري.
وقالت قناة أون سبورت المصرية نقلا عن مراسلها، إن رفعت تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية وأجريت له صدمات كهربائية على القلب فور وصوله المستشفى.
وأضافت "الطبيب المعالج قال إن الحالة تتحسن ببطء شديد واللاعب حاليا في العناية المركزة".
ورفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة من 14 مباراة، ليبقى رابعا بينما رفع فيوتشر رصيده إلى 17 نقطة من 13 مباراة في المركز 11.
ويتقاسم إنبي الذي لعب 15 مباراة والمصري الذي لعب 13 مباراة صدارة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة لكل منهما.
وقال نادي مودرن فيوتشر في بيان :"عاني اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة، بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريب من الملعب، قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أن حالة أحمد رفعت لا تزال غير مستقرة طبياً؛ ما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية، ولايزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة".
وعاد فريق فيوتشر إلى مقر النادي في القاهرة بينما بقي اللاعب رفقة بعض أعضاء الجهاز الإداري في النادي بالإسكندرية حتى الاطمئنان عليه بشكل كامل.