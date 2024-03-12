سبب سقوط أحمد رفعت المرعب.. وأحدث تطورات حالته الصحية

استعاد أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، وعيه مجددا بعد عدة ساعات من سقوطه في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وتعادل الاتحاد السكندري دون أهداف مع مودرن فيوتشر، ليبقى رابعا في الدوري المصري.