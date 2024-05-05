الهلال في المقدمة.. صدمة للاتحاد والأهلي والنصر بشأن الدعم

وربما تثير تلك الطريقة في توزيع الدعم، الجدل مجددًا كونها غير معلنة من البداية وستسمح بحصول الهلال على أعلى عائد مالي العام المقبل.

واكتسح الهلال الموسم المحلي السعودي بتصدر ترتيب الدوري وتحقيق لقب السوبر، والوصول إلى المباراة النهائية التي سيواجه خلالها النصر.