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الهلال في المقدمة.. صدمة للاتحاد والأهلي والنصر بشأن الدعم

أثارت عملية توزيع الدعم جدلًا واسعا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن آلية توزيع الدعم المالي على أندية دوري روشن السعودي خلال الموسم الجديد.

وأثارت عملية توزيع الدعم بين أندية الدوري السعودي جدلًا واسعًا خلال الموسم الحالي.

وقبل أيام طالبَ أنمار الحائلي رئيس الشركة غير الربحية لنادي الاتحاد السعودي بتوضيحات شفافة حول آلية توزيع الدعم.

وأشار الحائلي إلى أن نادي الهلال هو من يحصل على أعلى دعم مالي؛ ما يوفر له التعاقد مع صفقات قوية للغاية.

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وتتجدد التساؤلات حول آلية توزيع الدعم من آنٍ إلى آخر بين أندية الدوري السعودي.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن آلية توزيع الدعم في الموسم الجديد سوف تكون وفقًا لترتيب جدول دوري روشن النهائي هذا الموسم.

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ووفقًا لتلك الآلية سوف يحصل الهلال على أعلى دعم مالي، يليه النصر ثم الأهلي والتعاون، وسيكون الاتحاد متضرر بشكل كبير بسبب نتائجه المخيبة وترتيبه المتأخر.

وربما تثير تلك الطريقة في توزيع الدعم، الجدل مجددًا كونها غير معلنة من البداية وستسمح بحصول الهلال على أعلى عائد مالي العام المقبل.

واكتسح الهلال الموسم المحلي السعودي بتصدر ترتيب الدوري وتحقيق لقب السوبر، والوصول إلى المباراة النهائية التي سيواجه خلالها النصر.

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