تصريح مثير من رونالدو بعد "الهاتريك" في شباك الوحدة

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يهتم كثيرا بالأرقام القياسية التي ما انفك يحطمها طوال الأعوام الأخيرة، وذلك عقب تسجيله ثلاثية كاملة في فوز فريقه النصر السعودي على الوحدة (6 ـ 0) في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وفي تصريحات لقناة "أس أس سي" (SSC) السعودية، قال رونالدو الذي أصبح مساء السبت أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري السعودي بتسجيل 32 هدفا وصناعة 10 أخرى، إنه لا يعير اهتماما كبيرا للأرقام ولا يتطلع لتحقيق إنجازات غير مسبوقة بل يعمل على النجاح والاستمرار بالأداء والفاعلية نفسهما في تجربته الحالية في النصر.