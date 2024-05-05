تصريح مثير من رونالدو بعد "الهاتريك" في شباك الوحدة
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يهتم كثيرا بالأرقام القياسية التي ما انفك يحطمها طوال الأعوام الأخيرة، وذلك عقب تسجيله ثلاثية كاملة في فوز فريقه النصر السعودي على الوحدة (6 ـ 0) في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.
وفي تصريحات لقناة "أس أس سي" (SSC) السعودية، قال رونالدو الذي أصبح مساء السبت أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري السعودي بتسجيل 32 هدفا وصناعة 10 أخرى، إنه لا يعير اهتماما كبيرا للأرقام ولا يتطلع لتحقيق إنجازات غير مسبوقة بل يعمل على النجاح والاستمرار بالأداء والفاعلية نفسهما في تجربته الحالية في النصر.
وقال النجم البرتغالي: "أنا سعيد والأهم أن الفريق خاض مباراة كبيرة وسجلنا الكثير من الأهداف وسعيد لأنني سجلت".
وحول ما إذا هدفه الثالث يحمل الرقم 900 في مسيرته، رد النجم السابق لريال مدريد: "الهدف رقم 900؟ الأرقام القياسية تأتي بطريقة طبيعية ولا أركض وراءها."
وأكمل "أتمنى أن أنهي الموسم بلقب بعدما بدأنا بالفوز بلقب البطولة العربية، ونتطلع لحصد لقب في النهاية كما بدأنا الموسم".
ويراهن النصر على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تأهل الأربعاء أمام الخليج لنهائي المسابقة حيث يلاقي الهلال.
وقالت بعض المصادر الإحصائية إن رونالدو وصل هدفه 884 مع الأندية والمنتخب البرتغالي.
ومساء السبت قاد رونالدو النصر السعودي لاكتساح ضيفه الوحدة (6 ـ 0) ليحقق الفريق رقما غير مسبوق في تاريخ دوري المحترفين ويصل حاجز 90 هدفا في موسم واحد كأول فريق يحقق ذلك الرقم.