موقف بنزيما من مباراة النصر والاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي للفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، من التواجد في قائمة فريقه لمواجهة النصر في ختام الدوري السعودي للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب الأول بارك، مساء الاثنين المقبل.

بنزيما يغيب عن صفوف الاتحاد منذ الـ20 من أبريل الماضي، إذ كانت آخر مباراة لعبها ضد الحزم في الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

ويعاني بنزيما من إصابة على مستوى الركبة، منعته من المشاركة مع العميد، كما خضع لجلسات علاجية لنحو أسبوع في العاصمة الإسبانية مدريد.