رد الاتحاد على عرض الشباب المفاجئ لشراء بنزيما

وسبق أن أفادت تقارير صحفية برغبة المهاجم الفرنسي الرحيل عن الاتحاد، في حال عدم عقد صفقات عالمية خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وقدم الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غالاردو موسمًا باهتًا بعد الخروج بدون تحقيق أي بطولات واحتلال المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 54 نقطة .

وانضم بنزيما (36 عاما)، لصفوف الاتحاد في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من ريال مدريد الإسباني بعد مشوار مميز مع العملاق المدريدي.