رد الاتحاد على عرض الشباب المفاجئ لشراء بنزيما
حسم نادي الاتحاد السعودي موقفه من رحيل نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الموسم المقبل.
وغاب بنزيما عن المباريات الأخيرة لصالح الاتحاد بسبب إصابة قوية تعرض لها سافر على إثرها إلى العاصمة الإسبانية مدريد للعلاج.
وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عن عرض مفاجئ لبنزيما للرحيل عن صفوف الاتحاد السعودي.
وأكد الصحفي الإيطالي عبر حسابه الشخصي بمنصة X أن الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع بنزيما خلال الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.
وأشار غاليتي إلى أن مسؤولي الاتحاد يرفضون حتى الآن انتقال بنزيما إلى أي ناد سعودي آخر .
وسبق أن أفادت تقارير صحفية برغبة المهاجم الفرنسي الرحيل عن الاتحاد، في حال عدم عقد صفقات عالمية خلال الميركاتو الصيفي المقبل .
وقدم الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غالاردو موسمًا باهتًا بعد الخروج بدون تحقيق أي بطولات واحتلال المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 54 نقطة .
وانضم بنزيما (36 عاما)، لصفوف الاتحاد في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من ريال مدريد الإسباني بعد مشوار مميز مع العملاق المدريدي.