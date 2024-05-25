بنزيما يصعق مبابي ولاعبي سان جيرمان قبل نهائي كأس فرنسا أمام ليون (فيديو)
وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي رسالة تحفيزية قوية للاعبي نادي ليون قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس فرنسا 2023 ـ 2024 اليوم السبت أمام باريس سان جيرمان.
ونشر نادي ليون، الذي نجا من خطر الهبوط للدرجة الثانية الفرنسية بأعجوبة السبت الماضي، مقطع فيديو على الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" تضمن رسالة تشجيع توجه بها كريم بنزيما، صاحب الكرة الذهبية 2022، إلى لاعبي فريقه الأم، ليون، فيما تخللتها عبارات مثيرة حول لاعبي الطرف الثاني في النهائي، باريس سان جيرمان وفي مقدمتهم النجم كيليان مبابي الذي سيلعب آخر مباراة مع النادي الباريسي قبل الانتقال رسميا لريال مدريد.
وقال بنزيما في مقطع الفيديو الذي حظي بعدد مهول من التفاعلات وعلامات الإعجاب: "هذا هو اليوم الموعود نحن هنا، إنه اليوم، وليس غدًا، لدينا ما يكفي من القوة، والطموح، والشجاعة، أطلب منكم أن تظهروا على الميدان كل هذه الخصال، نحن عائلة وسنكون دوما معًا، وعلينا أن نتوج بهذا اللقب".
وقال مهاجم الاتحاد السعودي الذي لعب مع ليون بين عامي 2005 و2009 (148 مباراة و66 هدفا)، قبل انتقاله إلى ريال مدريد،: "أهزموهم، وأطفئوا شعلتهم" في إشارة إلى لاعبي باريس سان جيرمان الذين يبحثون عن التتويج بالثنائي، بعد إحراز لقب الدوري منذ أسبوعين.
وكان نادي ليون قدم موسما رائعا في نهايته، إذ تحول من فريق ينافس بأمل ضئيل ضمن مراكز تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية، إلى فريق هو الأفضل في مرحلة الإياب من الليغ 1، حيث أنهى السباق في المركز السادس ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي للموسم القادم.
ويلتقي ليون بقيادة نجمه "ألكسندر لاكازيت" مع باريس سان جيرمان المعزز بنجمه كيليان مبابي مساء السبت في نهائي كأس فرنسا على ملعب مدينة ليل.
ويحمل فريق العاصمة الفرنسية الرقم القياسي في التتويج بمسابقة الكأس برصيد 14 لقبا، فيما يملك ليون في خزائنة 5 ألقاب كان آخرها في موسم 2011 ـ 2012.