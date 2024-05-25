بنزيما يصعق مبابي ولاعبي سان جيرمان قبل نهائي كأس فرنسا أمام ليون (فيديو)

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي رسالة تحفيزية قوية للاعبي نادي ليون قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس فرنسا 2023 ـ 2024 اليوم السبت أمام باريس سان جيرمان.

ونشر نادي ليون، الذي نجا من خطر الهبوط للدرجة الثانية الفرنسية بأعجوبة السبت الماضي، مقطع فيديو على الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" تضمن رسالة تشجيع توجه بها كريم بنزيما، صاحب الكرة الذهبية 2022، إلى لاعبي فريقه الأم، ليون، فيما تخللتها عبارات مثيرة حول لاعبي الطرف الثاني في النهائي، باريس سان جيرمان وفي مقدمتهم النجم كيليان مبابي الذي سيلعب آخر مباراة مع النادي الباريسي قبل الانتقال رسميا لريال مدريد.