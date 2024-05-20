من خطر الهبوط إلى مشاركة أوروبية.. فرحة جنونية للاعبي ليون (فيديو)
بعشر نقاط فقط في ختام مرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي الممتاز، وحصيلة هزيلة لم يسبق أن سجلها على مر تاريخه، خيم شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية على نادي ليون صاحب الأمجاد في فرنسا وأوروبا، وذلك بعد بداية كانت الأسوأ للنادي عندما عجز عن تحقيق الفوز في أول 11 مباراة من المسابقة.
ويوم الأحد الماضي، في ختام دوري الدرجة الأولى، خرج ليون كما لو أنه بطل المسابقة، وذلك عقب فوزه في الجولة 38 والأخيرة على سترازبورغ (2 ـ 1) ليضمن في آخر اللحظات المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل في لحظات فارقة من تاريخ النادي حولته من فريق يائس في ضمان البقاء بالدرجة الأولى إلى ناد يسجل حضوره من جديد في المسابقات القارية.
وتداولت وسائل الإعلام الفرنسية ومواقع التواصل مقاطع فيديو مثيرة ظهر فيها لاعبو ليون ومدربهم بيير ساج وهم يحتفلون بطريقة جنونية وصاخبة أمام جماهيرهم في ملعب "جيرلان" بعد التأهل إلى يوروبا ليغ في وقت ظن الجميع أن الفريق يسير في طريقه نحو الدرجة 2.
وأنهى ليون سباق الدوري الفرنسي في المركز السادس برصيد 53 نقطة، بعد أن انتزع المركز السادس من نادي لانس وذلك برصيد 53 نقطة، بعد أن حقق أفضل رصيد خلال مرحلة الإياب بـ 43 نقطة وهو أفضل حتى من رصيد بطل الموسم باريس سان جيرمان.
ونجح ليون خلال مرحلة الإياب في تحقيق أكبر عملية إنقاذ في تاريخ الدوري الفرنسي، إذ حقق 13 فوزا و4 تعادلات وخسارتين فقط فيما نجح هدافه ألكسندر لاكازيت في تسجيل 19 هدفا.
ويشارك ليون المتوج بطلا لفرنسا 7 مرات (بين 2002 و2008) للمرة الثانية في الدوري الأوروبي بعد مشاركة أولى في 2017 بلغ فيها نصف النهائي.
وسبق للفريق أن خاض دوري أبطال أوروبا وبلغ النهائي في نسخة 2020 قبل الخسارة من بايرن ميونخ الألماني.