من خطر الهبوط إلى مشاركة أوروبية.. فرحة جنونية للاعبي ليون (فيديو)

بعشر نقاط فقط في ختام مرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي الممتاز، وحصيلة هزيلة لم يسبق أن سجلها على مر تاريخه، خيم شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية على نادي ليون صاحب الأمجاد في فرنسا وأوروبا، وذلك بعد بداية كانت الأسوأ للنادي عندما عجز عن تحقيق الفوز في أول 11 مباراة من المسابقة.

ويوم الأحد الماضي، في ختام دوري الدرجة الأولى، خرج ليون كما لو أنه بطل المسابقة، وذلك عقب فوزه في الجولة 38 والأخيرة على سترازبورغ (2 ـ 1) ليضمن في آخر اللحظات المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل في لحظات فارقة من تاريخ النادي حولته من فريق يائس في ضمان البقاء بالدرجة الأولى إلى ناد يسجل حضوره من جديد في المسابقات القارية.

وتداولت وسائل الإعلام الفرنسية ومواقع التواصل مقاطع فيديو مثيرة ظهر فيها لاعبو ليون ومدربهم بيير ساج وهم يحتفلون بطريقة جنونية وصاخبة أمام جماهيرهم في ملعب "جيرلان" بعد التأهل إلى يوروبا ليغ في وقت ظن الجميع أن الفريق يسير في طريقه نحو الدرجة 2.