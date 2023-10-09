تقرير: رودريغو يعاني من الاكتئاب لغيابه عن تسجيل الأهداف مع ريال مدريد
ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على الأزمة التي يعيشها البرازيلي رودريغو جويس، مهاجم ريال مدريد، بسبب غيابه عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة مع فريقه؛ ما أثر كثيرًا على مَردوده الفني داخل الملعب.
وسجل رودريغو هدفًا في شباك أتلتيك بيلباو خلال الجولة الأولى من الليغا، وكان هذا آخر هدف يسجله بقميص الميرنغي، حيث عانده الحظ في العديد من المباريات.
وقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إبقاء اللاعب على مقاعد البدلاء في مباراتين من آخر 3 مباريات، واعتمد على المهاجم الإسباني خوسيلو؛ ما زاد الضغط على النجم البرازيلي الذي أحرز في الموسم الماضي 19 هدفًا في جميع المسابقات.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن "رودريغو لم يبدأ الموسم كما كان يرغب، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في 11 مباراة، ويواجه أول جفاف تهديفي كبير له منذ التوقيع مع ريال مدريد في 2019. وبصفته الآن لاعبًا أساسيًّا بالفريق فكان من المتوقع أن يظهر بشكل أفضل، لكن هذا لم يحدث حتى الآن".
وأضاف التقرير: "رودريغو يُعاني من اكتئاب، إذ غادر اللاعب الملعب ضد أوساسونا وهو غاضب للغاية، أحد المقربين إليه قال: (الأمور لا تسير دائمًا كما تتوقع، لكن رغم كل شيء، لن يكون هناك نقص في الرغبة والعمل لمساعدة الفريق، كما إن والدَي اللاعب وشقيقته وأصدقاءَه أظهروا له الكثير من المودة في الأيام الأخيرة)".
وأشار: "فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتبر رودريغو بمثابة لؤلؤة يمكن تحويله إلى واحد من أفضل اللاعبين في العالم، كما حدث مع فينيسيوس جونيور".
وأردف التقرير: "في الأيام الماضية، أجرى رودريغو محادثات مطوّلة مع والده ومدربه الشخصي الذي يتعامل معه منذ أن كان عمره 10 سنوات، عائلته تقول إنه هادئ ومليء بالثقة حتى عندما لا تسير الأمور على ما يرام، ويحظى اللاعب بكامل الثقة من النادي".
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 24 نقطة من 9 مباريات ويتقدم بنقطتين عن جيرونا الذي لعب 9 مباريات.
وسيلعب ريال مدريد مع إشبيلية يوم الـ21 من أكتوبر في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ثم يلعب مع سبورتينغ براغا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.
ثم يحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي يوم الـ28 من أكتوبر في قمة الجولة الـ11 من الليغا.