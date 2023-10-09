تقرير: رودريغو يعاني من الاكتئاب لغيابه عن تسجيل الأهداف مع ريال مدريد

ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على الأزمة التي يعيشها البرازيلي رودريغو جويس، مهاجم ريال مدريد، بسبب غيابه عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة مع فريقه؛ ما أثر كثيرًا على مَردوده الفني داخل الملعب.

وسجل رودريغو هدفًا في شباك أتلتيك بيلباو خلال الجولة الأولى من الليغا، وكان هذا آخر هدف يسجله بقميص الميرنغي، حيث عانده الحظ في العديد من المباريات.

وقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إبقاء اللاعب على مقاعد البدلاء في مباراتين من آخر 3 مباريات، واعتمد على المهاجم الإسباني خوسيلو؛ ما زاد الضغط على النجم البرازيلي الذي أحرز في الموسم الماضي 19 هدفًا في جميع المسابقات.