موقف ريال مدريد من رحيل مودريتش في يناير

ويرى ريال مدريد أن غضب مودريتش من قلة مشاركاته أمر منطقي، لكن عدد دقائق لعب مودريتش تخص مسألة المدرب كارلو أنشيلوتي الذي سيستمر في اتخاذ القرارات حسب المتطلبات وليس حسب النقاد.

وذكّرت "ماركا" بأن فابيو كابيلو سبق أن أجلس أنشيلوتي، عندما كان الأخير لاعبا، على دكة البدلاء، واعتمد على ديميتريو ألبرتيني الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما، وكان ذلك الموسم الأخير لأنشيلوتي كلاعب.

وانضم مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا لريال مدريد من توتنهام صيف 2012، وشارك مودريتش في 497 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفًا، وصنع 77.