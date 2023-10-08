موقف ريال مدريد من رحيل مودريتش في يناير
كشفت صحيفة "ماركا" موقف ريال مدريد من إمكانية رحيل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في يناير.
وجدد مودريتش عقده مع ريال مدريد الصيف الماضي، بحيث ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
لكن الشكوك بدأت حول بقاء مودريتش حتى نهاية الموسم الحالي مع مشاركته في 391 دقيقة موزعة على 9 مباريات.
وبحسب "ماركا" فإن ريال مدريد لا يفكر في رحيل مودريتش في يناير المقبل لأن التجديد تم بناء على ما فعله مودريتش في الماضي وما يمكن أن يفعله هذا الموسم.
ويرى ريال مدريد أن غضب مودريتش من قلة مشاركاته أمر منطقي، لكن عدد دقائق لعب مودريتش تخص مسألة المدرب كارلو أنشيلوتي الذي سيستمر في اتخاذ القرارات حسب المتطلبات وليس حسب النقاد.
وذكّرت "ماركا" بأن فابيو كابيلو سبق أن أجلس أنشيلوتي، عندما كان الأخير لاعبا، على دكة البدلاء، واعتمد على ديميتريو ألبرتيني الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما، وكان ذلك الموسم الأخير لأنشيلوتي كلاعب.
وانضم مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا لريال مدريد من توتنهام صيف 2012، وشارك مودريتش في 497 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفًا، وصنع 77.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة من 9 مباريات ويتقدم بنقطتين عن جيرونا الذي لعب 9 مباريات، وبـ 4 نقاط عن برشلونة الذي لعب 8 مباريات.
وسيلعب ريال مدريد مع إشبيلية يوم 21 أكتوبر في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ثم يلعب مع سبورتينغ براغا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.
ثم يحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي يوم 28 أكتوبر في قمة الجولة الـ11 من الليغا.