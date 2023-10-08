رودريغو يعتذر لجماهير ريال مدريد
اعتذر المهاجم البرازيلي رودريغو لجماهير ريال مدريد بسبب قلة تسجيله للأهداف الموسم الحالي.
ونشر فينيسيوس، البالغ من العمر 21 عامًا، تغريدتين عبر خلالهما عن أسفه والتزامه تجاه الفريق.
وفي التغريدة الأولى نشر رودريغو رمزًا يقر فيه بالأداء الضعيف من حيث عدد الأهداف المسجلة في الأسابيع الأخيرة.
وفي التغريدة الثانية كتب رودريغو: "الأمور لا تسير دائمًا كما أتوقع، ولكن لن يكون هناك نقص في التفاني والعمل".
وعلى الرغم من تألقه كهداف منذ بداية مسيرته، إلا أن رودريغو مرّ بجفاف تهديفي في بداية الموسم الحالي، حيث سجل هدفًا وحيدًا في 11 مباراة.
وبحسب صحيفة "ماركا" فإن أفضل سجل تهديفي لرودريغو في موسم واحد كان تسجيله 19 هدفًا الموسم الماضي.
وذكرت الصحيفة، أن رودريغو يواصل العمل بلا كلل على تحسين أسلوب لعبه وقدرته على التسجيل، إن المهاجم البرازيلي لم يفقد الثقة في قدرته على تسجيل الأهداف ويواصل سعيه لمساعدة ريال مدريد.
وانضم رودريغو لريال مدريد في 2019 من سانتوس مقابل 45 مليون يورو
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رودريغو سجل 38 هدفًا وصنع 33 في 176 مباراة مع ريال مدريد.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 24 نقطة من 9 مباريات ويتقدم بنقطتين عن جيرونا الذي لعب 9 مباريات، وبـ 4 نقاط عن برشلونة الذي لعب 8 مباريات.
وسيلعب ريال مدريد مع إشبيلية يوم 21 أكتوبر في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ثم يلعب مع سبورتينغ براغا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.
ثم يحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي يوم 28 أكتوبر في قمة الجولة الـ11 من الليغا.