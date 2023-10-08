رودريغو يعتذر لجماهير ريال مدريد

اعتذر المهاجم البرازيلي رودريغو لجماهير ريال مدريد بسبب قلة تسجيله للأهداف الموسم الحالي.

ونشر فينيسيوس، البالغ من العمر 21 عامًا، تغريدتين عبر خلالهما عن أسفه والتزامه تجاه الفريق.

وفي التغريدة الأولى نشر رودريغو رمزًا يقر فيه بالأداء الضعيف من حيث عدد الأهداف المسجلة في الأسابيع الأخيرة.

وفي التغريدة الثانية كتب رودريغو: "الأمور لا تسير دائمًا كما أتوقع، ولكن لن يكون هناك نقص في التفاني والعمل".