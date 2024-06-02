ريال مدريد يحسم مستقبل نجميه
كشفت تقارير صحفية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش وقّع على عقد جديد مع ريال مدريد لمدة عام واحد، ليبقيه في النادي حتى العام 2025.
ونشرت صحيفة "ذا أتليتك" تقريرًا قالت فيه إن اللاعب، البالغ من العمر 38 عامًا، وافق على راتب أقل، لتجديد تعاقده مع الميرنغي.
وأوضحت: "مودريتش كان له دور ثانوي في النادي هذا الموسم، لذلك قرر نادي ريال مدريد تجديد تعاقده، ولكن شرط الموافقة على تخفيض راتبه".
وأضافت: "اللاعب الكرواتي وافق على الفور على طلب ريال مدريد، وسيبقى في النادي لمدة عام واحد على الأقل".
وفي يونيو الماضي، جدد ريال مدريد عقد مودريتش، المتوج بالكرة الذهبية 2018، لمدة عام، حتى 30 يونيو 2024.
وانضم مودريتش لريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي عام 2012، علما أنه فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات.
فاسكيز يوافق على التجديد
من جهة أخرى، كشفت ذا أتليتك" أن لوكاس فاسكيز، قائد الفريق الملكي، وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد الظهير البالغ من العمر 32 عامًا هذا الصيف، وكما هو معتاد بالنسبة للاعبين الذين تزيد أعمارهم على 30 عامًا، تقول الصحيفة إن العقد سيكون لمدة عام واحد.
وأضافت: "المحادثات في مراحلها النهائية ويتوقع الطرفان الانتهاء منها قريبا.
وخاض فاسكيز 38 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2023-24، حيث فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.
وسيصبح فاسكيز ثاني لاعب في ريال مدريد يجدد تعاقده مع النادي، بعد أن قام لاعب خط الوسط لوكا مودريتش بتجديد عقده.
فاسكيز هو نتاج أكاديمية مدريد وشارك في 349 مباراة مع النادي منذ انضمامه للفريق الأول عام 2015، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.