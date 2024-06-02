ريال مدريد يحسم مستقبل نجميه

ونشرت صحيفة "ذا أتليتك" تقريرًا قالت فيه إن اللاعب، البالغ من العمر 38 عامًا، وافق على راتب أقل، لتجديد تعاقده مع الميرنغي.

وأوضحت: "مودريتش كان له دور ثانوي في النادي هذا الموسم، لذلك قرر نادي ريال مدريد تجديد تعاقده، ولكن شرط الموافقة على تخفيض راتبه".

وأضافت: "اللاعب الكرواتي وافق على الفور على طلب ريال مدريد، وسيبقى في النادي لمدة عام واحد على الأقل".

وفي يونيو الماضي، جدد ريال مدريد عقد مودريتش، المتوج بالكرة الذهبية 2018، لمدة عام، حتى 30 يونيو 2024.

وانضم مودريتش لريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي عام 2012، علما أنه فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات.