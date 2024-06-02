فلورنتينو بيريز يرفض الحديث عن مبابي ويعلق على مستقبل مودريتش

رفض فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الحديث عن الفرنسي كيليان مبابي، والذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، وربطته عدة تقارير باقتراب إعلانه لاعبًا في صفوف "الميرنغي".

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 بتغلبه 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، مساء السبت.

ووجَّه المراسل سؤالًا لرئيس الميرنغي عن مبابي، ليجيب بيريز: "اليوم هو يوم ريال مدريد، وتهنئة جميع اللاعبين في فريقنا ولا أتحدث عن لاعبين في فرق أخرى، يمكنك أن تسألني بقدر ما تريد عن أي لاعب، لكنني أتحدث فقط عن اللاعبين الذين يلعبون لريال مدريد".