فلورنتينو بيريز يرفض الحديث عن مبابي ويعلق على مستقبل مودريتش
رفض فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الحديث عن الفرنسي كيليان مبابي، والذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، وربطته عدة تقارير باقتراب إعلانه لاعبًا في صفوف "الميرنغي".
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 بتغلبه 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، مساء السبت.
ووجَّه المراسل سؤالًا لرئيس الميرنغي عن مبابي، ليجيب بيريز: "اليوم هو يوم ريال مدريد، وتهنئة جميع اللاعبين في فريقنا ولا أتحدث عن لاعبين في فرق أخرى، يمكنك أن تسألني بقدر ما تريد عن أي لاعب، لكنني أتحدث فقط عن اللاعبين الذين يلعبون لريال مدريد".
كما تطرق بيريز للحديث عن مستقبل لوكا مودريتش مع الفريق، وهل سيتم تمديد تعاقده أم لا، موضحًا: "لا أحد يشك في مستقبل مودريتش.. نحن سعداء جدًّا بقدرتنا على الاستمرار معه لموسم آخر. لأنه أحد الأساطير في النادي. بالتأكيد سيكون معنا الموسم المقبل".
وعن مستقبل لاعبه ناتشو، أشار: "مستقبله بيده هو، عليك أن تسأله، هو سيد مصيره، وسنفعل ما يريده في النهاية، إنه أحد أهم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد".
وأردف: "الآن نفكر في التتويج باللقب الـ16، علينا أن نحتفل بالقدر الكافي، ومن ثم نبدأ التفكير في دوري أبطال أوروبا مجددًا وكل البطولات التي سننافس عليها الموسم المقبل".
وعن مواجهة دورتموند، قال: "في البداية كانت مباراة صعبة، ولم نلعب جيدًا في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، بدأنا الدخول لأجواء المباراة، لكننا كنا ندرك جميعًا أننا سنفوز، وبأنها كانت مسألة وقت فقط قبل تسجيل الأهداف".
وأعرب بيريز عن فخره بتحقيق لقبه الـ62 مع الريال وهو في رئاسة النادي، حيث قال: "ريال مدريد فريق اعتاد على النجاح. هذا جزء من تاريخنا وحمضنا النووي، ومهمتي هي مواصلة تحفيز اللاعبين حتى تستمر قصة الحب هذه إلى الأبد".