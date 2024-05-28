مودريتش يجيب عن سؤال محرج حول ابنته وبرشلونة

أجاب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن سؤال محرج حول إمكانية ذهاب ابنته إلى برشلونة.

"إيما" ابنة مودرتش البالغة من العمر 11 عامًا تمارس كرة القدم، وتم سؤاله في حواره مع شبكة "كوبي"، حول ابنته التي تسير على خطى والدها وتلعب كرة القدم.

وبسؤاله: ماذا إذا كانت إيما ترغب في اللعب في برشلونة مستقبلًا ؟"، رد مودريتش قائلًا: "الأمر يتوقف عليها بالتأكيد لكني لا أعتقد أنها سترغب في ذلك".