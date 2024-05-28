مودريتش يجيب عن سؤال محرج حول ابنته وبرشلونة
أجاب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن سؤال محرج حول إمكانية ذهاب ابنته إلى برشلونة.
"إيما" ابنة مودرتش البالغة من العمر 11 عامًا تمارس كرة القدم، وتم سؤاله في حواره مع شبكة "كوبي"، حول ابنته التي تسير على خطى والدها وتلعب كرة القدم.
وبسؤاله: ماذا إذا كانت إيما ترغب في اللعب في برشلونة مستقبلًا ؟"، رد مودريتش قائلًا: "الأمر يتوقف عليها بالتأكيد لكني لا أعتقد أنها سترغب في ذلك".
ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ عام 2012 حينما انضم إليه قادمًا من توتنهام.
وخاض لوكا 531 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 86.
وتمسك مودريتش، بالبقاء مع ريال مدريد والاعتزال بقميصه الموسم المقبل.
وبينت صحيفة "أس" في تقرير لها مؤخرًا أن مودريتش لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بل يود الاستمرار في صفوفه.
ومقابل تحقيق تلك الرغبة فاللاعب صاحب الـ38 عامًا لا يمانع تخفيض راتبه والقبول بدور ثانوي مع الفريق من أجل الاستمرار.