علاقة رونالدو برفض مودريتش الرحيل عن ريال مدريد
كشفت تقرير لصحيفة "ريليفو" عن سر تمسك الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بالبقاء مع الفريق والاعتزال بقميصه الموسم المقبل.
وبينت صحيفة "أس" في تقرير لها مؤخرًا أن مودريتش لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بل يود الاستمرار في صفوفه.
ومقابل تحقيق تلك الرغبة فاللاعب صاحب الـ38 عامًا لا يمانع تخفيض راتبه والقبول بدور ثانوي مع الفريق من أجل الاستمرار.
وأوضح التقرير أن قائد منتخب كرواتيا أبلغ إدارة ناديه خلال أحد الاجتماعات أنه يرغب في الاعتزال في صفوف النادي.
من جانبها، ذكرت صحيفة "ريليفو" عدة أسباب أخرى، تجعل مودريتش متمسكًا بالبقاء مع "الميرنغي"، رغم تراجع دوره كلاعب أساسي.
وأوضحت: "أصبحت الإدارة منفتحة على تجديد عقد النجم الكرواتي، حيث إن العديد من العوامل أسهمت بهذا التغيير، منها تخفيض راتبه لمساعدته للشباب بالفريق، مرورًا بخلاصة كون الأجواء خارج مدريد باردة جدًا بالنسبة للاعب، كما أن مودريتش ينوي الاعتزال بالقميص الأبيض، ولتحقيق التقارب، كان أول ما وضعه على الطاولة هو قبوله بخفض راتبه، بعد تجاهل عروض مغرية للغاية من الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي لكرة القدم".
وأشارت إلى أن مودريتش "استوعب بالفعل دورًا لم يعتد عليه، مع مرور الأشهر، بدأ يتكيف مع السيناريو الجديد بتواجده على دكة الاحتياط، لكنه حتى الآن شارك 43 مرة ما جعله اللاعب الـ 13 الأكثر استخدامًا من قبل مدربه كارلو أنشيلوتي، بالإضافة لهذا، في الموسم المقبل سيلعب الفريق بـ 6 بطولات وسيكون هنالك متسع من الوقت والمجال للجميع ليشارك".
وعن الجانب الآخر الذي أقنعه بالبقاء، أنه "يحظى بحب الجماهير، كما اتضح في احتفالات الدوري السادس والثلاثين مع هتافاتهم (مودريتش، ابق!)، وإذا كان قد تردد في الخروج بنهاية الموسم من الفريق ببداية الموسم، فقد ارتاح حين رأى بأن معظم زملائه السابقين الذين خرجوا من الفريق كانوا بعيدين عن النجاح: مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وفاران، وسيرجيو راموس، خاصة الأخير، فهو أحد أصدقائه المقربين إذ لم تسر مغامرته في باريس سان جيرمان مثل ما كان يأمل، ويعاني اليوم من وضعية إشبيلية".
ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ عام 2012 حينما انضم إليه قادمًا من توتنهام.
وخاض لوكا 531 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 39 هدفا وصنع 86.