علاقة رونالدو برفض مودريتش الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقرير لصحيفة "ريليفو" عن سر تمسك الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بالبقاء مع الفريق والاعتزال بقميصه الموسم المقبل.

وبينت صحيفة "أس" في تقرير لها مؤخرًا أن مودريتش لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بل يود الاستمرار في صفوفه.

ومقابل تحقيق تلك الرغبة فاللاعب صاحب الـ38 عامًا لا يمانع تخفيض راتبه والقبول بدور ثانوي مع الفريق من أجل الاستمرار.

وأوضح التقرير أن قائد منتخب كرواتيا أبلغ إدارة ناديه خلال أحد الاجتماعات أنه يرغب في الاعتزال في صفوف النادي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ريليفو" عدة أسباب أخرى، تجعل مودريتش متمسكًا بالبقاء مع "الميرنغي"، رغم تراجع دوره كلاعب أساسي.