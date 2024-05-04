اتهام خطير لميسي.. "تعديل وراثي وراء مستواه المرتفع"
أدلى اللاعب الإنجليزي السابق جوي بارتون بتصريحات نارية تجاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.
وميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وحصد ثماني جوائز في الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وكان على مستوى مميز لأكثر من عقد من الزمان.
وبات ميسي أفضل لاعب في تاريخ برشلونة وهدافه التاريخ، وقاد أيضًا الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.
تصريحات نارية
ومع ذلك، ووفقًا للاعب خط الوسط السابق جوي بارتون، يجب أن يحمل اسم ميسي "علامة النجمة" لأنه يعتقد أنه "تم تعديله وراثيًا" بفضل العلاج الذي تلقاه في وقت مبكر من مسيرته الكروية.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" قال بارتون عن ميسي: "إنه نجم بالنسبة لي".
وأوضح: "هناك علامة نجمة كبيرة على اسم ميسي بالنسبة لي، لأنه تعاطى المنشطات وكل ذلك في سن مبكرة للعبث بنموه".
وتابع: "تم تعديل ميسي وراثيا في سن مبكرة، لذلك يجب أن تكون هناك علامة النجمة بجانب اسمه، لقد أُعطي هرمون النمو وجميع أنواع الأدوية لمساعدته على النمو".
وأتم اللاعب السابق: "بقدر ما أعرف لم يفعل أي شخص آخر ذلك، لذا، إذا كنت قد تركته ينمو بشكل طبيعي وتركته على العشاء المشوي، أو أي شيء آخر، فلن يكون كبيرًا بما يكفي لينتهي بما فعله في النهاية".
وتم تشخيص إصابة ميسي بنقص هرمون النمو عندما كان في العاشرة من عمره؛ ما هدد بعرقلة طريقه الواضح نحو النجومية في كرة القدم.
وذكرت "ديلي ميل" أن تكلفة العلاج كانت تبلغ 1000 دولار شهريًا، ودفعها التأمين الصحي لمدة عامين لكن والد ميسي لم يتمكن بعد ذلك من الاستمرار في تمويل ما يحتاجه ابنه.
وأفادت الصحيفة البريطانية أنه بعد ذلك حصل خورخي والد ميسي على وظيفة في مدينة برشلونة، قبل أن "يرتب" تجربة لابنه في برشلونة، حيث ساعده الفريق الطبي للنادي.
وبينت الصحيفة، أن ميسي ليس الاسم الأول الذي تحدث عنه بارتون علنًا في الأشهر الأخيرة، حيث استهدف بشكل خاص لاعبات كرة القدم بسلسلة من التعليقات الغريبة.