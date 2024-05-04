اتهام خطير لميسي.. "تعديل وراثي وراء مستواه المرتفع"

تصريحات نارية

ومع ذلك، ووفقًا للاعب خط الوسط السابق جوي بارتون، يجب أن يحمل اسم ميسي "علامة النجمة" لأنه يعتقد أنه "تم تعديله وراثيًا" بفضل العلاج الذي تلقاه في وقت مبكر من مسيرته الكروية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" قال بارتون عن ميسي: "إنه نجم بالنسبة لي".

وأوضح: "هناك علامة نجمة كبيرة على اسم ميسي بالنسبة لي، لأنه تعاطى المنشطات وكل ذلك في سن مبكرة للعبث بنموه".

وتابع: "تم تعديل ميسي وراثيا في سن مبكرة، لذلك يجب أن تكون هناك علامة النجمة بجانب اسمه، لقد أُعطي هرمون النمو وجميع أنواع الأدوية لمساعدته على النمو".

وأتم اللاعب السابق: "بقدر ما أعرف لم يفعل أي شخص آخر ذلك، لذا، إذا كنت قد تركته ينمو بشكل طبيعي وتركته على العشاء المشوي، أو أي شيء آخر، فلن يكون كبيرًا بما يكفي لينتهي بما فعله في النهاية".