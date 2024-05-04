مفاجأة كبيرة.. نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة ميسي

أصبح مدافع ريال مدريد ناتشو قريبا من التوقيع لنادي إنتر ميامي الأمريكي، ليلتحق بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك بعد قرار عدم تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الملكي في 30 يونيو المقبل.

وبنهاية الموسم الحالي، الذي يتجه فيه ناتشو إلى التتويج مع الريال بلقب الدوري الإسباني، فضلا عن المراهنة على لقب دوري أبطال أوروبا بخوض إياب نصف نهائي المسابقة أمام بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، يكون الدولي الإسباني قد أنهى مسيرة طويلة مع الفريق الملكي بعد اتفاق بين الطرفين على عدم تجديد العقد.

ووفقا لتقارير إخبارية فإن إدارة إنتر ميامي، متصدر الدوري الامريكي حتى الآن، أبدت اهتماما كبيرا بالتوقيع لناتشو (34 عاما) فيما لم يمانع اللاعب الإسباني الانتقال لخوض أول تجربة خارج "سان تياغو بيرنابيو".