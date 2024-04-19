بعد طلب الرحيل.. السعودية وجهة محتملة لمدافع ريال مدريد

أصبح مدافع ريال مدريد الإسباني ناتشو قريبا من الالتحاق بكوكبة النجوم الذين سبقوه إلى الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2024 ـ 2025، وذلك بعدما أعلن أنه سيغادر رسميا الفريق الملكي نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما أورده موقع "ريليفو" الإسباني، فإن قلب دفاع "الميرينغي" يريد أن يخوض مغامرة جديدة إما في السعودية أو في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن بات رسميا خارج أسوار ريال مدريد بعد يونيو المقبل.

وقال المصدر ذاته: "أصبح ناتشو خارج ريال مدريد بداية من يوليو 2024، وقد تكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال التأهل، آخر لقاء له في مسيرته الطويلة التي امتدت ما يقرب من 23 عامًا بقميص الفريق المدريدي في الفئات السنية والفريق الأول.

وانتمى ناتشو، المولود في العام 1990، إلى الفريق الأول لريال مدريد في 2011، وأصبح حامل شارة القيادة خلال الموسم الحالي، قبل أن يعلم وكلاؤه إدارة النادي بعدم رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقالت "ريليفو" إن من بين الدوافع التي تقف وراء قرار ناتشو هي عدم استقرار مشاركاته خلال المواسم الأخيرة، مشيرة إلى أن الدوري السعودي هو إحدى الوجهات الأكثر قربا من رغبة اللاعب، لكنها لم تشر في المقابل إلى النادي الذي يتفاوض مع الدولي الإسباني للانتقال إليه في صيف 2024."

وأضافت أنه من المستبعد رؤية ناتشو في فريق أوروبي آخر غير ريال مدريد؛ ما يرجح فرضية انتقاله إلى الدوري السعودي كخيار أول، أو دوري الولايات المتحدة كخيار ثانٍ، وفق التقرير ذاته.

وأحرز ناتشو مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات، والدوري الإسباني 4 مرات، ومونديال الأندية 5 مرات، والسوبر الأوروبي 4 مرات.