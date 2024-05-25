العين ضد يوكوهاما.. من أجل مجد يستحقه الزعيم

لن يكون العين في اختبار سهل أبدًا أمام يوكوهاما إف مارينوس، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في الإمارات، بعد ساعات.

لا تتلخص صعوبة المواجهة فقط في نتيجة لقاء الذهاب، الذي انتهى بهدفين لهدف لصالح الفريق الياباني، إنما تمتد إلى معاناة تاريخية للفريق العيناوي أمام الفرق اليابانية.

لكن في بعض الأحيان يكون التاريخ محركا لعكس مجريات الأمور، بالأخص في ظل وجود علامات تدل على تفوق ممكن للعين في تلك المواجهة.

مواجهات سابقة

في كل تاريخه، واجه العين الإماراتي فرقا من اليابان أربع مرات، من بينها مرة ضد يوكوهاما في مباراة الذهاب.

السجل العيناوي هنا ليس جيدًا أبدًا، فمن أربعة لقاءات فاز الفريق بمواجهة واحدة فقط؛ أي 75% من تلك المواجهات خسرها.

في ثلاث مواجهات سابقة أمام جوبيلو إيواتا وغرامبوس ناغويا، ومواجهة ضد يوكوهاما، لا يبشر التاريخ بأي خير بالنسبة للنادي الإماراتي.