بينها محمد صلاح.. أسباب "كارثة ليفربول"
ضُرب موسم فريق ليفربول في مقتل، بعدما خسر الفريق أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وأصبحت منافسته على اللقب صعبة للغاية مع الثنائي آرسنال ومانشستر سيتي.
ليفربول حاليًا ليس لديه أي فرصة حقيقية للمنافسة على أي بطولة في الموسم الجاري، حتى لو فقد الخصوم نقاطًا فيما هو قادم.
الريدز فقدوا كل شيء في أيام قليلة، بعدما كان الفريق ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، فما هي أسباب ذلك الانهيار؟!
عقلية المستضعف
لا يكاد يمر مؤتمر صحفي للمدرب يورغن كلوب إلا وتحدث عن مدى قوة المنافس وحظوظه في اللعب أمامهم.
المدير الفني الألماني رجل لطيف بشكل مبالغ فيه أحيانًا عندما يتحدث عن الخصوم، ويتحدث غالبية الأوقات بعقلية الرجل المستضعف.
كلوب هو أحد أسباب انهيار الفريق في تلك المرحلة الحاسمة من الموسم، فبعض نجوم الريدز لا يصدقون حقًا أن ليفربول يستطيع التنافس على كل تلك البطولات، ولا لوم عليهم إذا كان ذلك هو سلوك المدير الفني لهم.
تراجع النجوم
يحمّل بعضهم يورغن كلوب مسؤولية النتائج أخيرًا دون غيره من عناصر الفريق، لكن الحالة التي يمر بها النجوم الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح يجب ألّا تمر مرور الكرام.
صلاح هداف الفريق لم يسجل في آخر سبع مباريات لليفربول من لعب مفتوح، وسجل هدفين من ركلتي جزاء أمام مانشستر يونايتد وأتالانتا.
وإذا ما كانت تلك هي حالة أحد أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، فما بالكم بأمثال داروين نونيز، ولويز دياز، وغيرهم من أصحاب المستويات المهتزة بالفعل.
نمط متكرر
المتابع الجيد لمواسم ليفربول سيعرف أن ما يمر به الفريق في المرحلة الحالية من الموسم هو مجرد نمط متكرر من المواسم الماضية.
الفريق في السنوات الأخيرة يجب أن يمر بفترة جفاف في كل موسم، فعلى سبيل المثال بالموسم الماضي حدث ذلك مع بداية العام الجديد، وفي الذي سبقه كانت البداية هي السيئة واستمرت حتى نهاية أكتوبر، وفي العام الذي سبق ذلك 2021 سقط الريدز في فبراير.
من الطبيعي لأي فريق أن يتراجع مستواه بعض الشيء، لكن عندما يحدث ذلك في المنعرج الأصعب والأكثر أهمية في الموسم يتحول ذلك التراجع إلى انهيار كما هو الحال في ليفربول.
رحيل صلاح وكلوب
الحديث المستمر عن رحيل محمد صلاح يخلق حالة من عدم الاستقرار في الفريق، هذا بجوار رحيل يورغن كلوب.
الألماني رحيله مؤكد بنهاية الموسم، أما صلاح فلا شيء رسمي بعد، لكنه بحسب تقارير عديدة أقرب للرحيل منه للبقاء.
ظهور مثل تلك الأنباء وحديث الجميع عن رحيل هذا وقدوم ذلك لا يسمح للفريق بوضع كل تركيزه في المباريات.
الخلاصة
ليفربول لا يمر بأفضل فتراته، وذلك طبيعي بالنسبة لأي فريق لكن لسوء حظ الريدز حدث ذلك في المنعطف الأهم بالموسم.
الأسباب عديدة ومنها تراجع مستوى النجوم الكبار، وقرار يورجن كلوب بالرحيل، والحديث المستمر عن انتقال النجم الأول إلى الدوري السعودي، لكن جميعها ليست مبررًا في أعين جماهير الريدز، بالأخص أن الفريق كان يملك مصيره في يده بالدوري الإنجليزي.