بينها محمد صلاح.. أسباب "كارثة ليفربول"

ضُرب موسم فريق ليفربول في مقتل، بعدما خسر الفريق أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وأصبحت منافسته على اللقب صعبة للغاية مع الثنائي آرسنال ومانشستر سيتي.

ليفربول حاليًا ليس لديه أي فرصة حقيقية للمنافسة على أي بطولة في الموسم الجاري، حتى لو فقد الخصوم نقاطًا فيما هو قادم.

الريدز فقدوا كل شيء في أيام قليلة، بعدما كان الفريق ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، فما هي أسباب ذلك الانهيار؟!

عقلية المستضعف

لا يكاد يمر مؤتمر صحفي للمدرب يورغن كلوب إلا وتحدث عن مدى قوة المنافس وحظوظه في اللعب أمامهم.

المدير الفني الألماني رجل لطيف بشكل مبالغ فيه أحيانًا عندما يتحدث عن الخصوم، ويتحدث غالبية الأوقات بعقلية الرجل المستضعف.

كلوب هو أحد أسباب انهيار الفريق في تلك المرحلة الحاسمة من الموسم، فبعض نجوم الريدز لا يصدقون حقًا أن ليفربول يستطيع التنافس على كل تلك البطولات، ولا لوم عليهم إذا كان ذلك هو سلوك المدير الفني لهم.