هجوم ناري من أسطورة ليفربول على محمد صلاح
وجّه جيمي كاراغر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، نقدا لاذعًا للنجم المصري محمد صلاح، بعد خسارة الريدز أمام إيفرتون مساء الأربعاء، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
ومُنيت آمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بنكسة كبيرة بعد سقوطه على يد مضيفه ايفرتون 0-2 في دربي ميرسيسايد الاربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين المؤجلة.
وشارك محمد صلاح أساسيا في هزيمة ليفربول أمام إيفرتون، وسط أداء سيئ من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم النجم المصري.
وعلق جيمي كاراغر، أسطورة فريق ليفربول، عبر شبكة قنوات "سكاي سبورتس" على أداء محمد صلاح الباهت أمام إيفرتون قائلا: "صلاح أحد أساطير ليفربول، ولكن ما شاهدناه هذا الموسم كان شبح محمد صلاح".
وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، وأصبح الدوري الإنجليزي آخر مسابقة يمكن للفريق المنافسة على لقبها هذا الموسم بعد أن ودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.
ورغم أن ليفربول استعرض قدرات جيدة في تحقيق العودة عدة مرات هذا الموسم، حافظ إيفرتون على تقدمه في مباراة اليوم حتى النهاية ليتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول أول هزيمة له على ملعب جوديسون بارك، وذلك في آخر موسم له مع ليفربول.
وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فسيتراجع ليفربول إلى المركز الثالث بعدما مُني بخسارته الثالثة في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.
وكان ليفربول يمني النفس بالإبقاء على آماله بالتتويج بعد خروجه المخيب من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي كان مرشحا بقوة للظفر بلقبها، إضافة إلى خروجه من ربع نهائي كأس إنجلترا.