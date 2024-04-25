هجوم ناري من أسطورة ليفربول على محمد صلاح

ومُنيت آمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بنكسة كبيرة بعد سقوطه على يد مضيفه ايفرتون 0-2 في دربي ميرسيسايد الاربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين المؤجلة.

وشارك محمد صلاح أساسيا في هزيمة ليفربول أمام إيفرتون، وسط أداء سيئ من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم النجم المصري.

وعلق جيمي كاراغر، أسطورة فريق ليفربول، عبر شبكة قنوات "سكاي سبورتس" على أداء محمد صلاح الباهت أمام إيفرتون قائلا: "صلاح أحد أساطير ليفربول، ولكن ما شاهدناه هذا الموسم كان شبح محمد صلاح".

وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، وأصبح الدوري الإنجليزي آخر مسابقة يمكن للفريق المنافسة على لقبها هذا الموسم بعد أن ودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.