ليفربول يستقبل هدفًا غريبًا أمام إيفرتون (فيديو)
استقبلت شباك فريق ليفربول هدفًا غريبًا أمام إيفرتون، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مؤجلة من الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي المباراة المقامة على ملعب "جوديسون بارك" تقدم فريق إيفرتون ضد ليفربول بهدف في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب جاراد برانثويت.
ونجح إيفرتون في تسجيل هدف التقدم بعدما لُعبت كرة عرضية من ركلة حرة وصلت إلى جود فري بعد ارتباك دفاع ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع، ووصلت إلى جاراد برانثوايت الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء ليتصدى لها أليسون بيكر حارس المرمى لكنها تمر من تحته وتسكن الشباك.
يذكر أن ليفربول يحلُّ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة.
فيما يحلُّ فريق إيفرتون في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.