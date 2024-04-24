تم الاستقرار عليه.. ليفربول يتحرك تجاه خليفة كلوب
كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول بدأ محادثته الرسمية مع آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، ليصبح المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للألماني يورغن كلوب، الذي أعلن رحيله مع نهاية الموسم الجاري.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، إن "ليفربول سيبدأ المفاوضات اليوم مع نادي فينورد من أجل التعاقد مع مدربهم آرني سلوت".
كما أكد الصحفي بجريدة "تايمز"، بول جويس، التقارير ذاتها، إذ برز اسم سلوت مؤخرًا كمرشح قويّ لخلافة الألماني يورغن كلوب.
ولا يتضمن عقد المدرب الذي قاد فينورد للتتويج بكأس هولندا قبل أيام، شرطًا جزائيًّا، وسيكون ليفربول مطالبًا بالتوصل إلى اتفاق مع فينورد حول المقابل المادي المطلوب لفسخ العقد.
سلوت كان مرشحًا لقيادة توتنهام في الموسم الماضي لكنّ المدرب الهولندي فضّل الاستمرار في بلاده، مؤكدًا أن مهمته مع فينورد "لم تنتهِ بعدُ".
وتردد اسم سلوت في "آنفيلد" في الوقت الذي تراجع فيه مرشحون آخرون مثل روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، وروبين أموريم مدرب سبورتينغ شبونة، الذي أكدت تقارير صحفية أنه خاض جولة سريعة وغير ناجحة من المفاوضات مع نادي وست هام الإنجليزي.
ونجح سلوت في قيادة فينورد للتتويج بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي، ويحتل فريقه حاليًّا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر آيندهوفن قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.