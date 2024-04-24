تم الاستقرار عليه.. ليفربول يتحرك تجاه خليفة كلوب

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول بدأ محادثته الرسمية مع آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، ليصبح المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للألماني يورغن كلوب، الذي أعلن رحيله مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، إن "ليفربول سيبدأ المفاوضات اليوم مع نادي فينورد من أجل التعاقد مع مدربهم آرني سلوت".