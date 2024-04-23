مدرب فينورد ضمن خيارات ليفربول لخلافة كلوب

دخل آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، ضمن الأسماء المرشحة لتدريب ليفربول الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، خلفا للألماني يورغن كلوب، الذي أعلن رحيله رسميا في نهاية الموسم الجاري.

وبرر كلوب المدرب البالغ 56 عاما، قرار الرحيل بأن طاقته "تنفد"، موضحا أنه لا يواجه مشكلة في الوقت الحالي ولكنه لم يعد بمقدوره القيام بعمله بشكل متواصل.

وقال فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن ليفربول تواصل مع سلوت مدرب فينورد لـيكون خليفة يورغن كلوب، وتم عقد اجتماع أول وسيكون هناك اجتماع آخر قريبا، وهو جزء من القائمة المختصرة المرشحة لقيادة الريدز".

فيما قالت صحيفة "تايمز"، إن آرني سلوت، يظهر كمرشح رئيس في بحث ليفربول عن بديل ليورغن كلوب.