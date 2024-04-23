مدرب فينورد ضمن خيارات ليفربول لخلافة كلوب
دخل آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، ضمن الأسماء المرشحة لتدريب ليفربول الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، خلفا للألماني يورغن كلوب، الذي أعلن رحيله رسميا في نهاية الموسم الجاري.
وبرر كلوب المدرب البالغ 56 عاما، قرار الرحيل بأن طاقته "تنفد"، موضحا أنه لا يواجه مشكلة في الوقت الحالي ولكنه لم يعد بمقدوره القيام بعمله بشكل متواصل.
وقال فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن ليفربول تواصل مع سلوت مدرب فينورد لـيكون خليفة يورغن كلوب، وتم عقد اجتماع أول وسيكون هناك اجتماع آخر قريبا، وهو جزء من القائمة المختصرة المرشحة لقيادة الريدز".
فيما قالت صحيفة "تايمز"، إن آرني سلوت، يظهر كمرشح رئيس في بحث ليفربول عن بديل ليورغن كلوب.
وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر من عام 2015 بعد تدريب بروسيا دورتموند الألماني، وكان يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2026.
نجح كلوب في قيادة ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما في موسم 2019-2020، كما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019، ليعيد اللقب إلى خزائن ليفربول بعد غيابه منذ 2005.
كما حصد لقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي.
في حين أن سلوت صاحب الـ45 عاما يتولى تدريب فينورد منذ صيف 2021، ويمتد تعاقده حتى صيف 2026.
وحصل سلوت مع فينورد على لقب الدوري الهولندي في الموسم المنصرم.
وسبق للمدرب الهولندي العمل مع ألكمار في الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2020.