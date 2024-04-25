كلوب لجماهير ليفربول: آسف
اعتذر الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، لجماهير فريقه، بعد الخسارة أمام إيفرتون مساء الأربعاء، ليبتعد الريدز عن سباق لقب البريميرليغ.
وتلقت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضربة موجعة للغاية، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه إيفرتون، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة.
وتُعد الخسارة قاسية بالنسبة لآمال ليفربول في تحقيق اللقب في موسم مدربه الالماني يورغن كلوب الاخير في أنفيلد، إذ بات يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر بعد فوزه الكاسح على تشلسي 5-0 الثلاثاء، فيما يتقدم بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب مع مباراتين أقل، سيخوض احداهما أمام مضيفه برايتون الخميس.
وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب عقب اللقاء: "لا أعرف ماذا أقول، ولكن لم تكن الأمور جيدة بما فيه الكفاية".
وتُعد الخسارة قاسية بالنسبة لآمال ليفربول في تحقيق اللقب في موسم مدربه الالماني يورغن كلوب الاخير في أنفيلد، إذ بات يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر بعد فوزه الكاسح على تشلسي 5-0 الثلاثاء، فيما يتقدم بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب مع مباراتين أقل، سيخوض احداهما أمام مضيفه برايتون الخميس.وأضاف: "أشعر حقًا بالناس وأنا آسف وأعتذر لهم".
وتجمد رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 74 نقطة، ليظل في المركز الثاني مؤقتا، بفارق 3 نقاط خلف آرسنال (المتصدر).
فيما يبتعد بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.
في المقابل، ارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 8 تعادلات و15 هزيمة، إلى 33 نقطة، في المركز السادس عشر، ليتقدم خطوة هامة في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).