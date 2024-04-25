كلوب لجماهير ليفربول: آسف

وتلقت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضربة موجعة للغاية، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه إيفرتون، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة.

وتُعد الخسارة قاسية بالنسبة لآمال ليفربول في تحقيق اللقب في موسم مدربه الالماني يورغن كلوب الاخير في أنفيلد، إذ بات يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر بعد فوزه الكاسح على تشلسي 5-0 الثلاثاء، فيما يتقدم بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب مع مباراتين أقل، سيخوض احداهما أمام مضيفه برايتون الخميس.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب عقب اللقاء: "لا أعرف ماذا أقول، ولكن لم تكن الأمور جيدة بما فيه الكفاية".

وتُعد الخسارة قاسية بالنسبة لآمال ليفربول في تحقيق اللقب في موسم مدربه الالماني يورغن كلوب الاخير في أنفيلد، إذ بات يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر بعد فوزه الكاسح على تشلسي 5-0 الثلاثاء، فيما يتقدم بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب مع مباراتين أقل، سيخوض احداهما أمام مضيفه برايتون الخميس.وأضاف: "أشعر حقًا بالناس وأنا آسف وأعتذر لهم".