ليفربول يخرج من سباق لقب الدوري الإنجليزي

وحقق إيفرتون اليوم الفوز الأول له في قمة مرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" خلال أكثر من 13 عاما، ليحرم ليفربول من معادلة آرسنال في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب.

وأشعل برانثويت الأجواء في الاستاد في الدقيقة 72 عندما استغل هفوة دفاعية من ليفربول، وأسكن الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعد أن أخفق لاعبو ليفربول في تشتيت الكرة أكثر من مرة.

واستغل كالفرت-لوين كرة من ركلة ركنية بعدها ولعبها برأسه في الشباك في الدقيقة 58.

ورغم أن ليفربول استعرض قدرات جيدة في تحقيق العودة عدة مرات هذا الموسم، حافظ إيفرتون على تقدمه حتى النهاية ليتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول أول هزيمة له على ملعب جوديسون بارك، وذلك في آخر موسم له مع ليفربول.