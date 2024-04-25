ليفربول يخرج من سباق لقب الدوري الإنجليزي
خرج فريق ليفربول من سباق لقب الدوري الإنجليزي مع آرسنال ومانشستر سيتي، عقب خسارته أمام جاره اللدود إيفرتون مساء اليوم الخميس.
وفي المباراة المقامة على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات مؤجلة من الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر ليفربول بثنائي نظيفة أمام إيفرتون، ليودع بشكل كبير المنافسة على لقب البريميرليغ.
وحقق إيفرتون اليوم الفوز الأول له في قمة مرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" خلال أكثر من 13 عاما، ليحرم ليفربول من معادلة آرسنال في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب.
وأشعل برانثويت الأجواء في الاستاد في الدقيقة 72 عندما استغل هفوة دفاعية من ليفربول، وأسكن الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعد أن أخفق لاعبو ليفربول في تشتيت الكرة أكثر من مرة.
واستغل كالفرت-لوين كرة من ركلة ركنية بعدها ولعبها برأسه في الشباك في الدقيقة 58.
ورغم أن ليفربول استعرض قدرات جيدة في تحقيق العودة عدة مرات هذا الموسم، حافظ إيفرتون على تقدمه حتى النهاية ليتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول أول هزيمة له على ملعب جوديسون بارك، وذلك في آخر موسم له مع ليفربول.
بتلك النتيجة بقي ليفربول في المركز الثاني بعد أن توقف رصيده عند 74 نقطة، خلف آرسنال صاحب الصدارة برصيد 77 نقطة.
ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، ولكن يتبقى له مباراتين مؤجلتين، وفي حالة فوزه سيرسل ليفربول إلى المركز الثالث ويبعده عن سباق الصدارة.
وعزز إيفرتون فرصته في البقاء بالدوري الممتاز حيث بات في المركز 16 متقدما بفارق ثماني نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: