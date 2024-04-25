رد فعل حزين من نجم ليفربول بعد الخسارة أمام إيفرتون (فيديو)

وسجل جاريد برانثويت ودومينيك كالفرت-لوين هدفين قادا بهما إيفرتون للفوز 2-صفر على ليفربول في مباراة قمة مرسيسايد يوم الأربعاء، وهي الهزيمة التي قد تتسبب في ضياع أمل ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق إيفرتون اليوم الفوز الأول له في قمة مرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" خلال أكثر من 13 عاما، ليحرم ليفربول من معادلة آرسنال في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب.

والتقطت كاميرا المباراة، اللاعب ترنت ألكساندر-أرنولد وهو حزينًا ويضع وجهه في قميصه، تعبيرًا عن الحزن بسبب تلك الخسارة.