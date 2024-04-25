رد فعل حزين من نجم ليفربول بعد الخسارة أمام إيفرتون (فيديو)
أبدى ترنت ألكساندر-أرنولد مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، حزنه العميق، بعد تأكده من خسارة فريقه أمام إيفرتون، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وسجل جاريد برانثويت ودومينيك كالفرت-لوين هدفين قادا بهما إيفرتون للفوز 2-صفر على ليفربول في مباراة قمة مرسيسايد يوم الأربعاء، وهي الهزيمة التي قد تتسبب في ضياع أمل ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.
وحقق إيفرتون اليوم الفوز الأول له في قمة مرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" خلال أكثر من 13 عاما، ليحرم ليفربول من معادلة آرسنال في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب.
والتقطت كاميرا المباراة، اللاعب ترنت ألكساندر-أرنولد وهو حزينًا ويضع وجهه في قميصه، تعبيرًا عن الحزن بسبب تلك الخسارة.
بهذه الهزيمة يتأخر ليفربول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف آرسنال الذي يحتل الصدارة برصيد 77 نقطة، وذلك قبل أربع جولات من النهاية.
ولا يزال مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 73 نقطة لكنه لعب مباراتين أقل من الثنائي أرسنال وليفربول.
وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، وأصبح الدوري الإنجليزي آخر مسابقة يمكن للفريق المنافسة على لقبها هذا الموسم بعد أن ودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.