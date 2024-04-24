ليفربول ينتقم من البرتغالي روبن أموريم

أكد تقرير إخباري برتغالي أن المدرب روبن أموريم خرج من دائرة اهتمامات نادي ليفربول الساعي لإيجاد خليفة للمدرب الألماني يورغن كلوب، الذي سيغادر رسميا ملعب "أنفيلد" نهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما أورده برونو اندرادي، وهو صحفي برتغالي، فإن إدارة ليفربول قررت الانتقام من أموريم بطريقتها الخاصة، وذلك بنشر خبر مفاده أن اسم أموريم فقد قوته، وأن الهولندي آرني سلوت، المدرب الحالي لنادي فينورد، هو المرشح الأبرز الجديد لتولي تدريب النادي في الموسم المقبل.

ويأتي نشر ذلك الخبر ردا على تصرف روبن أموريم، الذي التقى مسؤولين من ويست هام الإنجليزي، كورقة ضغط للحصول على عرض أفضل من ليفربول، لكن الأخير قرر رد الفعل بالقول إن المدرب الحالي لسبورتينع لشبونة ليس سوى خيار هامشي لتدريب الفريق، وأن الهولندي سلوت هو المرشح الأول، وفقا للصحفي البريطاني.

وتولى أموريم تدريب سبورتينغ لشبونة في 2020، وفي 24 نوفمبر 2021 قاد فريقه لكتابة التاريخ عندما نجح في قيادته إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الثانية في تاريخ النادي، بفوزه 3-1 على بروسيا دورتموند الألماني.

يشار إلى أن المفاوضات بين ليفربول وأرني سلوت تسير على أكمل وجه، بانتظار الاتفاق النهائي لقدوم المدرب الحالي لفينورد متصدر الدوري الهولندي الممتاز إلى ملعب أنفيلد، وذلك وفق ما أوردته تقارير إخبارية نقلا عن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.