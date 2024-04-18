تطور مهم بشأن انتقال دي بروين للدوري السعودي

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تطور مهم في سعي النصر للتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة أن عرضا سعوديا يتم تحضيره للحصول على خدمات دي بروين الصيف المقبل، رغم أن اللاعب ما زال يعتبر إحدى أهم الأوراق الرابحة للمدرب بيب غوارديولا.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي صيف 2025؛ ما قد يدفع النادي الإنجليزي لبيعه الصيف المقبل لتجنب رحيله مجانا بعد عام.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن النصر كان قد تفاوض بالفعل مع وكيل دي بروين لإقناعه بالتوقيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأثر دي بروين بالإصابات وشارك في 36 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي بواقع 2260 دقيقة سجل فيها 10 أهداف وصنع 28.