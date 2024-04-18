تطور مهم بشأن انتقال دي بروين للدوري السعودي
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تطور مهم في سعي النصر للتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي.
وذكرت الصحيفة أن عرضا سعوديا يتم تحضيره للحصول على خدمات دي بروين الصيف المقبل، رغم أن اللاعب ما زال يعتبر إحدى أهم الأوراق الرابحة للمدرب بيب غوارديولا.
وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي صيف 2025؛ ما قد يدفع النادي الإنجليزي لبيعه الصيف المقبل لتجنب رحيله مجانا بعد عام.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن النصر كان قد تفاوض بالفعل مع وكيل دي بروين لإقناعه بالتوقيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتأثر دي بروين بالإصابات وشارك في 36 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي بواقع 2260 دقيقة سجل فيها 10 أهداف وصنع 28.
وانتقل دي بروين لمانشستر سيتي من فولفسبورغ في 2015 مقابل 76 مليون يورو.
وبالمجمل لعب دي بروين للنادي الإنجليزي 374 مباراة سجل فيها 101 هدفا وصنع 166 هدفا.
من جهته قال الصحفي ديفيد أورنستين الذي يعمل في صحيفة "ذا أتلتيك"، إن مانشستر سيتي ودي بروين يواجهان "لحظة زلزالية" حيث يجذب دي بروين اهتماما من الدوري السعودي.
وذكر أورنستين أن كلا من مانشستر سيتي ودي بروين لديهما قرارات يجب اتخاذها قبل الصيف، مع أخذ عدد من العوامل في الاعتبار عند مناقشة مستقبل اللاعب.
والعوامل هي عمر اللاعب والإصابات والاهتمام السعودي والبدائل المحتملة التي يجب التفكير فيها.
وشارك دي بروين أساسيا أمام ريال مدريد، أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخرج في الدقيقة 112.
وكشف بيب غوارديولا بعد المباراة أن دي بروين وإيرلينغ هالاند ومانويل أكانجي طلبوا استبدالهم؛ لأنهم لا يستطيعون الاستمرار في المباراة.