دي بروين.. الاتحاد يبدأ تنفيذ أول مطالب بنزيما

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي بدأوا في تنفيذ أول طلبات الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق، بضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية للمنافسة على البطولات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن إدارة النادي أبلغت برنامج الاستقطاب، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، برغبتها في ضم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، بدأ في عقد اجتماعات مع ممثلي الأندية، لمعرفة احتياجاتها خلال فترة الانتقالات المقبلة.