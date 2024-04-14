دي بروين.. الاتحاد يبدأ تنفيذ أول مطالب بنزيما
كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي بدأوا في تنفيذ أول طلبات الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق، بضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية للمنافسة على البطولات.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن إدارة النادي أبلغت برنامج الاستقطاب، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، برغبتها في ضم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، بدأ في عقد اجتماعات مع ممثلي الأندية، لمعرفة احتياجاتها خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وكانت صحيفة "ذا أتيتك" ذكرت سابقا أن نادي القادسية السعودي يستهدف هو الآخر التعاقد مع النجم البلجيكي، حيث يقترب الفريق من الصعود لدوري المحترفين السعودي ويسعى لدعم صفوفه بقوة الموسم المقبل.
وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي، في صيف 2025، وحتى الآن لم يبد النادي الإنجليزي رغبته في تمديد التعاقد.
ولا يتوقع أن يتخلى السيتي عن دي بروين بسهولة، حيث أوضحت تقارير سابقة بأن الفريق الإنجليزي قد يطلب 70 مليون يورو للتخلي عن نجمه.
وبدأ دي بروين مسيرته الكروية ببلاده رفقة فريق جنك، ثم خاض تجربة مع تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يعود ويتوهج في الدوري الألماني رفقة ناديي فيردر بريمن وفولفسبورغ، ليتعاقد معه مانشستر سيتي في صيف العام 2015 مقابل 75 مليون يورو، وهو الرقم الذي جعله وقتها ثاني أغلى لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية بعد صفقة ضم الجناح البرتغالي آنخيل دي ماريا لمانشستر يونايتد قبلها بعام.