أحدث تطورات انتقال دي بروين إلى الدوري السعودي
نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" تقريرا عن سعي أندية الدوري السعودي للتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين من الدوري الإنجليزي.
وتساءلت الصحيفة عن إمكانية سماح مانشستر سيتي لواحد من أفضل لاعبيه بالرحيل، والمبلغ الذي يريد الحصول عليه، ونوع العقد السعودي الجديد، وإن كان دي بروين يرغب في اللعب في الدوري السعودي.
وتم التواصل مع دي بروين الصيف الماضي بشأن الانتقال إلى السعودية، وعُرض عليه حوالي 70 مليون يورو سنويًّا، لكنه، مثل برناردو سيلفا، قال لا.
وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي صيف عام 2025، وكان يخطط لتوقيع عقد جديد، ثم من المحتمل أن يتقاعد في مانشستر سيتي في سن 35 عامًا تقريبًا.
ولا يزال هذا الأمر مطروحًا، رغم عدم وجود محادثات حتى الآن.
وذكرت "ذا أتلتيك" أن هذه الخطة تم وضعها قبل تقديم العرض السعودي الأول، وبعد ذلك أبقى مدير كرة القدم في رابطة دوري المحترفين السعودي مايكل إيمينالو خطوط الاتصال مفتوحة.
وساعد إيمينالو تشيلسي في التعاقد مع دي بروين من جينك؛ لذلك هناك رابط شخصي بينهما، لكن أحد العوائق الكبيرة أمام الدوري السعودي هو أن دي بروين وعائلته ليسوا حريصين بشكل خاص على هذه الخطوة.
لكن احتمال إنهاء مسيرته بكسب مبلغ كبير قد يغير موقف دي بروين، لكنه يعني أيضًا أن الكرة في ملعب مانشستر سيتي إلى حد كبير.
وقالت "ذا أتلتيك"، إنه إذا عرض بطل الثلاثية عقدا جديدا، حتى لمدة عام بشروط مخفضة لكنه جذاب، فمن الصعب تخيل أن دي بروين سيرفضه.
وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يتعامل بشكل صارم مع تجديد عقود اللاعبين الذين يقتربون من منتصف الثلاثينات من عمرهم، كما حدث مع إلكاي غوندوغان.
وسيبلغ دي بروين 34 عامًا في يونيو 2025 حيث ينتهي عقده الحالي، وذكرت "ذا أتلتيك" أن اللاعب يعرف بالفعل مدى صعوبة العقد الأخير الذي وقعه في 2021، وقالت إن اللاعب شعر أنه يستحق أكثر من ذلك.
وبحسب الصحيفة، فإن القادسية المملوك لشركة أرامكو مهتم جدًّا بالتعاقد مع دي بروين الصيف المقبل.
وأضافت أن هناك أيضًا اهتمام من أندية صندوق الاستثمار الأربعة (النصر، والهلال، والأهلي، والاتحاد).
ويدرك النادي الإنجليزي أن الأمور يمكن أن تتغير في أي وقت، على عكس العام الماضي، فيما يتعلق بمستقبل النجم البلجيكي.