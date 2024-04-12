أحدث تطورات انتقال دي بروين إلى الدوري السعودي

نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" تقريرا عن سعي أندية الدوري السعودي للتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين من الدوري الإنجليزي.

وتساءلت الصحيفة عن إمكانية سماح مانشستر سيتي لواحد من أفضل لاعبيه بالرحيل، والمبلغ الذي يريد الحصول عليه، ونوع العقد السعودي الجديد، وإن كان دي بروين يرغب في اللعب في الدوري السعودي.

وتم التواصل مع دي بروين الصيف الماضي بشأن الانتقال إلى السعودية، وعُرض عليه حوالي 70 مليون يورو سنويًّا، لكنه، مثل برناردو سيلفا، قال لا.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي صيف عام 2025، وكان يخطط لتوقيع عقد جديد، ثم من المحتمل أن يتقاعد في مانشستر سيتي في سن 35 عامًا تقريبًا.

ولا يزال هذا الأمر مطروحًا، رغم عدم وجود محادثات حتى الآن.