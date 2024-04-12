مانشستر سيتي يستعيد "القوة الضاربة" قبل مواجهة ريال مدريد

وأكدت الصحيفة ذاتها أنه من المحتمل عودة اللاعب أمام لوتون تاون أيضًا.

وفيما يتعلق بالمدافع كايل ووكر الذي يعاني إصابة في أوتار الركبة، فرغم عدم تحديد إطار زمني لعودته، فإنه شوهد وهو يخضع لتدريب فردي يوم الإثنين.

ولم يسافر ووكر إلى إسبانيا في مباراة ذهاب ربع النهائي لكن يمكن أن يعود كذلك غدًا السبت أمام لوتون تاون.

ووفقا للتقرير، فإن غوارديولا سوف يتمكن من الاستعانة بفودين وووكر ودي بروين أمام ريال مدري.

ولم يظهر ناثان آكي منذ خروجه بسبب الإصابة خلال التعادل السلبي مع آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتم بعد تحديد موعد لعودة المدافع الذي لم يشارك في التدريبات يوم الإثنين.

وبحسب "manchestereveningnews" فإنه من غير المعروف موعد عودة اللاعب الهولندي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 70 نقطة من 31 مباراة ويتأخر بنقطة عن المتصدرين آرسنال وليفربول مع تبقي سبع جولات.

يشار إلى أن ريال مدريد لم يسبق له الفوز على مانشستر سيتي على ملعب الأخير.