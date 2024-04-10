حقيقة تسمم دي بروين قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
أثارت قناة بي ان سبورتس جدلا بالكشف عن احتمالات تعرض كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي لحالة تسمم قبل مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال محمد سعدون الكواري مقدم الاستوديو التحليلي للمباراة إن غياب دي بروين يعود لمشاكل في المعدة وسط أنباء عن إصابته بحالة تسمم.
وتبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياو برنابيو، أمس الثلاثاء.
وتقام مباراة العودة على ملعب سيتي، حامل اللقب، يوم 17 أبريل الجاري.
وسيتجه ريال مدريد لملعب الاتحاد بذكريات سيئة بعدما خسر 4-صفر في إياب قبل نهائي العام الماضي ليواصل فريق المدرب بيب غوارديولا مشواره ويفوز باللقب القاري للمرة الأولى.
وعلق غوارديولا على حالة كيفين دي بروين مؤكدا أن اللاعب تقيأ قبل المباراة وشعر بآلام في المعدة دون ذكر السبب بالتحديد.
وتواجد دي بروين على دكة البدلاء طوال المباراة لكنه لم يشارك، حيث ظهر يتبادل القمصان مع لوكا مودريتش بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.
ولم يصدر نادي مانشستر سيتي توضيحات إضافة بشأن حالة دي بروين الذي يبدو أن أموره استقرت بدليل تواجده على مقاعد البدلاء وظهوره بشكل طبيعي بعد نهايتها.