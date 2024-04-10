حقيقة تسمم دي بروين قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وعلق غوارديولا على حالة كيفين دي بروين مؤكدا أن اللاعب تقيأ قبل المباراة وشعر بآلام في المعدة دون ذكر السبب بالتحديد.

وتواجد دي بروين على دكة البدلاء طوال المباراة لكنه لم يشارك، حيث ظهر يتبادل القمصان مع لوكا مودريتش بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

ولم يصدر نادي مانشستر سيتي توضيحات إضافة بشأن حالة دي بروين الذي يبدو أن أموره استقرت بدليل تواجده على مقاعد البدلاء وظهوره بشكل طبيعي بعد نهايتها.