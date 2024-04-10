لقطة رائعة بين دي بروين ومودريتش بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (فيديو)

حرص الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على إهداء قميصه إلى البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء.

وسيطر التعادل الإيجابي (3-3) على المباراة المثيرة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب دي بروين عن اللقاء وجلس على مقاعد البدلاء بعد إصابته بإعياء ما أدى إلى إراحته من قبل مدربه بيب غوارديولا.

فيما شارك لوكا مودريتش في الشوط الثاني للمباراة، ونجح في قيادة الميرنغي للتعادل.