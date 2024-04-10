لقطة رائعة بين دي بروين ومودريتش بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (فيديو)
حرص الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على إهداء قميصه إلى البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء.
وسيطر التعادل الإيجابي (3-3) على المباراة المثيرة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وغاب دي بروين عن اللقاء وجلس على مقاعد البدلاء بعد إصابته بإعياء ما أدى إلى إراحته من قبل مدربه بيب غوارديولا.
فيما شارك لوكا مودريتش في الشوط الثاني للمباراة، ونجح في قيادة الميرنغي للتعادل.
وعقب شوهد الثنائي رودري وإرلينغ هالاند يطلبان قميص مودريتش، ولكن النجم الكرواتي فضل منحه إلى دي بروين، ووفقًا للفيديو المتداول فقد دار بينهما حيدث قصير.
وسجل لريال مدريد، روبن دياز (هدف عكسي)، رودريجو، وفيدي فالفيردي بالدقائق 12، 14، و79، بينما سجل لمانشستر سيتي، برناردو سيلفا، فيل فودين، وغفارديول بالدقائق 2 و66 و71.
يذكر أن مباراة الإياب ستُقام على ملعب "الاتحاد"، يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، ويلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز من معركة آرسنال وبايرن ميونخ.