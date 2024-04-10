فخ أنشيلوتي ينتظر غوارديولا في إنجلترا

أغلق ستار الفصل الأول من مسرحية ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بطولة ريال مدريد ومانشستر سيتي بتعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق، في انتظار ما سيسفر عنه الفصل الثاني والأخير الذي سيتم عرضه على مسارح إنجلترا.

لكن قبل مباراة العودة التي ستقام خلال أيام على ملعب أبطال الثلاثية، من يملك الغلبة؟ وما هي أبرز الملامح الفنية التي قد تتسم بها المباراة؟ ذلك ما سنحاول استعراضه فيما يلي:

هدوء ريال مدريد المعتاد

في تلك المباراة لن يدخل ريال مدريد وهو في أي عجالة من أجل التسجيل، فقاعدة الهدف خارج الأرض انتهت والتعادل بثلاثة أهداف لمثلها في إسبانيا لا يعني الكثير كما كان يعنيه سابقًا.

الملكي سيدخل المباراة على الأرجح في حالة هدوء كبيرة، ولن يتهور ويحاول امتلاك الكرة في حين أن مانشستر سيتي يتفوق في ذلك بشكل كبير على كافة منافسيه.

الخيار الأول أمام ريال مدريد سيكون انتظار أخطاء مانشستر سيتي لتفتح أمامهم التسجيل، كما حدث في مباراة الذهاب وجاء الهدف الأول بشكل عكسي.