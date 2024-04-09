كان أساسيًا.. سبب خروج دي بروين من تشكيل مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية عن سبب استبعاد البلجيكي كيفين دي بروين من التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويواجه الفريق الفائز من موقعة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، نظيره الفائز من مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة القارية.
وذكرت تقارير إعلامية أن دي بروين كان أساسيًا ولكن تم استبعاده بسبب شعوره ببعض المتاعب في معدته.
وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن دي بروين أبلغ غوارديولا بأنه يشعر بحالة مرضية، قبل دقائق من إعلان التشكيل.
من جانبه، قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سبب استبعاده دي بروين، إن اللاعب تقيأ في غرفة خلع الملابس لمعاناته من مشاكل في المعدة، وسيرى إمكانية الدفع به كبديل أم لا.
ووصل ريال مدريد، إلى ربع النهائي بعدما تغلب على لايبزيغ الألماني في الدور الماضي 2-1 في مجموع المباراتين، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده في ربع النهائي على حساب كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.
ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 14 لقبًا، بينما ظفر السيتي بلقبه الأول في تاريخه الموسم الماضي، ويسعى إلى تحقيق لقب ثانٍ.
وسبق أن تقابل ريال مدريد ضد مان سيتي من قبل خلال 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كانت الغلبة فيها للفريق الإنجليزي، حيث انتصر مانشستر سيتي 4 مباريات، فيما كان الفوز من نصيب ريال مدريد خلال 3 مواجهات، وخيّم التعادل على 3 لقاءات.
وكان الصدام الأخير بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في نصف نهائي الموسم الماضي، تعادل ريال مدريد 1-1 في الذهاب وانتصر الفريق الإنجليزي في الإياب 4-0.