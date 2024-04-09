كان أساسيًا.. سبب خروج دي بروين من تشكيل مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن سبب استبعاد البلجيكي كيفين دي بروين من التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الفريق الفائز من موقعة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، نظيره الفائز من مواجهة آرسنال وبايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة القارية.

وذكرت تقارير إعلامية أن دي بروين كان أساسيًا ولكن تم استبعاده بسبب شعوره ببعض المتاعب في معدته.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن دي بروين أبلغ غوارديولا بأنه يشعر بحالة مرضية، قبل دقائق من إعلان التشكيل.