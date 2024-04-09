بموافقة رسمية.. ريال مدريد يحصل على "دفعة قوية" أمام مانشستر سيتي
حصل نادي ريال مدريد الإسباني على دفعة إضافية قوية للغاية قبل مواجهة ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستقبل ريال مدريد ضيفه مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل مباراة الإياب في ملعب الاتحاد.
وتقابل ريال مدريد ومانشستر سيتي مرتين على التوالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العامين الأخيرين، حيث حسم ريال مدريد مباراة واحدة توج بعدها باللقب على حساب ليفربول، ثم حسم ماشسر سيتي الثانية وتوج بعدها باللقب على حساب إنتر ميلان الإيطالي.
وشدد بيب غوارديولا على صعوبة تكرار الفوز الكبير الذي حققه مانشسر سيتي الموسم الماضي، إذ يرى أن ريال مدريد تعلم مما سبق.
وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد نجح في الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للعب مساء اليوم تحت "سقف مغلق".
ويفضل لاعبو ريال مدريد خوض المباريات على ملعب سانتياغو برنابيو تحت سقف مغلق حيث يعطي الأمر صخبا وضجيجا أعلى لصيحات المناصرين المحتشدين داخله.
وفي التجديدات الأخيرة، نجح ريال مدريد في تغطية ملعبه بسقف متحرك ما جعل اللعب داخله يحمل خصوصية كبيرة للمشجعين واللاعبين.
ويمثل غلق سقف الملعب دفعة كبيرة لريال مدريد للاستفادة من الزخم الجماهيري على ملعبه قبل مواجهة الإياب، خاصة أن مانشستر سيي سوف يفتقد اثنين من لاعبي خط الدفاع هم ناثان آكي وكايل ووكر.
وطالب قادة روابط مشجعي ريال مدريد الجماهير الحرص على الحضور بقمصان بيضاء كما نظموا استقبالا صاخبا لحافلة الفريق قبل التدريبات استعدادا للمباراة.