بموافقة رسمية.. ريال مدريد يحصل على "دفعة قوية" أمام مانشستر سيتي

وشدد بيب غوارديولا على صعوبة تكرار الفوز الكبير الذي حققه مانشسر سيتي الموسم الماضي، إذ يرى أن ريال مدريد تعلم مما سبق.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد نجح في الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للعب مساء اليوم تحت "سقف مغلق".

ويفضل لاعبو ريال مدريد خوض المباريات على ملعب سانتياغو برنابيو تحت سقف مغلق حيث يعطي الأمر صخبا وضجيجا أعلى لصيحات المناصرين المحتشدين داخله.