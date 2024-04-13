بنزيما يفرض "شروطا مستحيلة" للاستمرار مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية سعودية، أحدث وجوه أزمة الفرنسي كريم بنزيما مع ناديه الاتحاد، بعد موسم أول غير موفق لصفقة كانت حديث الأوساط الإعلامية والرياضية حول العالم.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد قادما من ريال مدريد الإسباني، حاملا الكرة الذهبية، وسط توقعات بإضافة مذهلة لناديه الجديد والدوري السعودي، لكن النتائج كانت مخيبة.

ورغم أنه بدأ بشكل مثالي إلا أن بنزيما سرعان ما تراجع مستواه كما ابتلي بعدد من الإصابات.