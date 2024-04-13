3 إشارات لرحيل بنزيما عن الاتحاد السعودي
لا يمر النجم الفرنسي كريم بنزيما بأفضل أوقاته في مسيرته التي شهدت الكثير من النجاحات، ففي صفوف الاتحاد ومنذ انضمامه في الصيف الماضي لا نرى بنزيما الذي اعتدنا عليه في ليون أو ريال مدريد.
بنزيما الذي كان مؤثرًا بشكل مباشر في جميع مواسمه مع ريال مدريد في تتويجهم بالألقاب، جاء لبطل الدوري السعودي ليخرجه صفر اليدين من موسم كان من الممكن تحقيق المزيد فيه.
البعض يرى أن صفقة انتقال كريم بنزيما لصفوف الاتحاد لم تكن موفقة، وكان لا بد من ضم نجم آخر.
كل ذلك وكثير من الإشارات التي تقول إن كريم بنزيما لن يستمر في صفوف الاتحاد كثيرًا، وربما نراه يخرج قريبًا من العميد في الصيف القادم.
دعونا نستعرض أبرز تلك الإشارات التي تخص قرب رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد:
تصريحاته الأخيرة
أخيرًا، خرج كريم بنزيما بتصريحات مثيرة للجدل انتقد فيها عناصر الاتحاد بشكل مبطن، وأبدى انزعاجه من عدم مساندته هجوميًا ومساعدته من قبلهم.
وقال بنزيما: "أنا مع الاتحاد ليس كما كنت في ريال مدريد، أنا بحاجة لمساعدة زملائي في الملعب، لا أستطيع تحقيق الانتصارات وحدي، أحتاج لأشياء كثيرة".
تصريح بنزيما يقلل فيه بشكل واضح من عناصر الاتحاد بمختلف الأسماء، من فابينيو إلى حمد الله مرورًا بنجولو كانتي وأحمد حجازي وديوغو جوتا وغيرهم من النجوم.
لكنه لم يكتفِ بذلك، فعندما سُئل عن مصيره في الفريق رد بشكل غامض وقال: "لا يمكن الحديث عن مستقبلي في الوقت الحالي، الأهم في الوقت الحالي أنني أتواجد هنا، وسأرى ما الذي سيحدث في المستقبل".
الرد يبدو دبلوماسيًا لكنه حقًا مخيف، فعادةً عندما يُسأل أي لاعب عن مستقبله يقول إن لديه عقدا مستمرا، وإنه ملتزم به وما إلى ذلك، لكن بنزيما تجاهل عقده المستمر حتى 2026، وترك الاحتمالات مفتوحة أمام الجماهير.
كبش الفداء الوحيد
تقريبًا، آخر مرة حصد فيها كريم بنزيما إشادة من جماهير الاتحاد كانت في نوفمبر من العام الماضي، عندما سجل ثلاثية في مرمى أبها وصنع هدفًا، ومن بعدها مهما كانت النتائج ومهما فعل النجم الفرنسي كان يتلقى اللوم والانتقادات.
كأن الاتحاد يتمحور حول كريم بنزيما فقط، من دون النظر للأخطاء الدفاعية أو لسذاجة بعض النجوم الكبار في فقدان الكرة أحيانًا، وسوء إدارة المدرب مارسيلو جاياردو لمباريات بعينها.
أمام التعاون عندما تعادل الفريق من دون أهداف، وبعدها عندما سجل هدفًا في الفوز على الوحدة بالدقيقة الأولى، وكذلك أمام الفيحاء عندما أهدر ركلة جزاء وصنع في الفوز بثلاثة أهداف لهدف، في كل تلك المناسبات وأكثر، سواء أجاد بنزيما أو أخفق كان يتلقى اللوم والانتقادات.
أزمات سابقة تمهد للرحيل
كان واضحًا منذ اليوم الأول لكريم بنزيما أن الأزمات التي تقع في وجوده لن يكون لها طريق آخر سوى الرحيل.
بدايةً من رقم القميص الذي سُحب من هداف الفريق عبد الرزاق حمد الله، مرورًا بركلات الجزاء التي شارك حمد الله في تنفيذها، ووصولًا إلى أزمته مع المدرب مارسيلو غاياردو، وتسببه برحيل نونو سانتو بعد استبعاده، ومشكلة شارة القيادة وتذبذب علاقته بالجماهير، بعد الهزائم أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وأمام النصر بخماسية، وقبل أسابيع غيابه عن تدريبات الفريق لفترة طويلة، وأخيرًا هجوم شقيقه على المدرب مارسيلو غاياردو.
كل تلك الأزمات، حتى وإن كان حل بعضها، يُنذر برحيل مبكر لبنزيما، الذي يقدم واحدًا من أسوأ مواسمه، ويعد من أسباب تواجد الاتحاد في مكان لا ينتمي له في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.