3 إشارات لرحيل بنزيما عن الاتحاد السعودي

لا يمر النجم الفرنسي كريم بنزيما بأفضل أوقاته في مسيرته التي شهدت الكثير من النجاحات، ففي صفوف الاتحاد ومنذ انضمامه في الصيف الماضي لا نرى بنزيما الذي اعتدنا عليه في ليون أو ريال مدريد.

بنزيما الذي كان مؤثرًا بشكل مباشر في جميع مواسمه مع ريال مدريد في تتويجهم بالألقاب، جاء لبطل الدوري السعودي ليخرجه صفر اليدين من موسم كان من الممكن تحقيق المزيد فيه.

البعض يرى أن صفقة انتقال كريم بنزيما لصفوف الاتحاد لم تكن موفقة، وكان لا بد من ضم نجم آخر.

كل ذلك وكثير من الإشارات التي تقول إن كريم بنزيما لن يستمر في صفوف الاتحاد كثيرًا، وربما نراه يخرج قريبًا من العميد في الصيف القادم.

دعونا نستعرض أبرز تلك الإشارات التي تخص قرب رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد: