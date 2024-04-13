مفاجآت جديدة.. كشف سر اعتداء المشجع على عبد الرزاق حمد الله بالعصا

كشف فيصل العبود، المشجع الذي دخل في اشتباك مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، سبب الأزمة التي حدثت بينه وبين المهاجم المغربي.

ونشبت أزمة كبيرة بين المشجع الذي شوهد يعتدي على حمد الله بالعصا بعدما رشه مهاجم نادي الاتحاد بالمياة عقب مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل البرازيلي مالكوم هدفين ليقود الهلال للفوز 4-1 على الاتحاد والتتويج بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم الخميس الماضي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.