مفاجآت جديدة.. كشف سر اعتداء المشجع على عبد الرزاق حمد الله بالعصا
كشف فيصل العبود، المشجع الذي دخل في اشتباك مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، سبب الأزمة التي حدثت بينه وبين المهاجم المغربي.
ونشبت أزمة كبيرة بين المشجع الذي شوهد يعتدي على حمد الله بالعصا بعدما رشه مهاجم نادي الاتحاد بالمياة عقب مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.
وسجل البرازيلي مالكوم هدفين ليقود الهلال للفوز 4-1 على الاتحاد والتتويج بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم الخميس الماضي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وسيتجدد الصراع بين الهلال، والاتحاد حامل لقب النسخة السابقة من كأس السوبر، حين يلتقيان في قبل نهائي كأس الملك في 30 أبريل الجاري.
ويمر الاتحاد بموسم سيئ إذ يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي بفارق 30 نقطة عن الهلال المتصدر، كما ودع منافسات دوري أبطال آسيا من دور الثمانية.
وبعد تدخل من مسؤولي نادي الاتحاد السعودي تم تسوية الأمر بين المشجع ومسوؤلي الفريق عقب إحالته إلى الجهات الأمنية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث أسقط كلاهما حقه في الشكوى.
وقال المشجع لصحيفة عكاظ :"أنا اتحادي صميم وأحرص على مؤازرة الفريق في كل مكان".
وتابع :"دخلت الملعب بالعصا لأنني مصاب بالرباط الصليبي حيث أظهرت الإفادة الطبية التي تؤكد ذلك".
وعن سبب الخلاف مع عبد الرزاق حمد الله، قال المشجع الاتحادي :"أصل الخلاف بدأ عندما طالبت حمدالله بالرحيل وتفاجأت بهجومه علي ورش الماء نحوي فضربته بالعصا".
وكشف المشجع أنه رفض التقاط صورة مع حمد الله بعد تسوية الأمر قائلا :"طالبني مسؤولو اتحاد الكرة ونادي الاتحاد بالتنازل ووافقت، لكنني رفضت التقاط صورة جماعية مع حمدالله".
وشدد المشجع على أن مسؤولي الاتحاد كانوا حريصين على إنهاء الأزمة بعد التأكد من خلال الكاميرات أن حمد الله هو من بادر بالخطأ من خلال رشه بالمياة.