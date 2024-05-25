ألونسو: ليفركوزن يركز على نهائي كأس ألمانيا وليس الخسارة من أتالانتا

قال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، إن فريقه وضع الهزيمة أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، خلفه، مع استعداده لإنهاء موسم لا يُنسى بالفوز بكأس ألمانيا، مساء السبت.

وخسر بطل الدوري الألماني المتوج حديثا، الذي سيحقق أول ثنائية محلية في تاريخه إذا فاز على كايزرسلاوترن المنافس في دوري الدرجة الثانية في النهائي، مساء السبت، 3-صفر أمام أتالانتا، في نهائي الدوري الأوروبي في دبلن، يوم الأربعاء.

وكانت تلك خسارة ليفركوزن الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات بعدما أنهى الفريق الدوري الألماني من دون خسارة، ليحقق رقما قياسيا أوروبيا بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية.