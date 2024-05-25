ألونسو: ليفركوزن يركز على نهائي كأس ألمانيا وليس الخسارة من أتالانتا
قال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، إن فريقه وضع الهزيمة أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، خلفه، مع استعداده لإنهاء موسم لا يُنسى بالفوز بكأس ألمانيا، مساء السبت.
وخسر بطل الدوري الألماني المتوج حديثا، الذي سيحقق أول ثنائية محلية في تاريخه إذا فاز على كايزرسلاوترن المنافس في دوري الدرجة الثانية في النهائي، مساء السبت، 3-صفر أمام أتالانتا، في نهائي الدوري الأوروبي في دبلن، يوم الأربعاء.
وكانت تلك خسارة ليفركوزن الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات بعدما أنهى الفريق الدوري الألماني من دون خسارة، ليحقق رقما قياسيا أوروبيا بعدم الخسارة في 51 مباراة متتالية.
وقال ألونسو عن النهائي الذي يقام على الملعب الأولمبي في برلين: "قطعنا شوطا طويلا لنصل إلى هنا، منذ أغسطس العام الماضي.
"نحن هنا، من الرائع أن تكون آخر مباراة في الموسم مباراة نهائية، بعد خسارة الأربعاء نحن مستعدون ونركز على اليوم، يجب أن تكون لدينا تلك الرغبة، وأعتقد أنه بعدما حدث يوم الأربعاء فإنها أصبحت أكبر".
وقبل الفوز بالدوري الألماني، كان آخر لقب حققه ليفركوزن هو كأس ألمانيا في عام 1993.
وأوضح ألونسو أن فريقه لم يحظَ بالكثير من الوقت لمراجعة أول هزيمة في الموسم، لكنه وضعها بالفعل خلف ظهره مع وجود فرصة للتتويج بالثنائية.
وتابع: "وقت التحليل قصير لأن تركيزنا الآن على اليوم، نأمل ألا يكون لما حدث يوم الأربعاء تأثير كبير علينا.
"علينا أن نستمر بعد الهزيمة. الهدف كبير. اليوم يمكننا أن نكلل الموسم بالكأس. دبلن انتهت وأصبحت خلفنا والآن نفكر في برلين".