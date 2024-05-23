غير متوقع.. رد فعل تشابي ألونسو بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

وسجل أديمولا لوكمان ثلاثة أهداف ليقود فريقه أتلانتا للفوز بالدوري الأوروبي لكرة القدم، ثاني ألقاب الفريق الإيطالي في تاريخه الممتد على مدار 117 عاما، بتغلبه 3-صفر على باير ليفركوزن منهيا مسيرة الفريق الألماني القياسية الخالية من الهزائم اليوم الأربعاء.

وسجل لوكمان هدفين في أول 26 دقيقة قبل أن يحرز الهدف الثالث قبل 15 دقيقة على النهاية.

وبهذا يتوج المدرب جيان بييرو جاسبريني بلقب طال انتظاره لمدة عقدين من الزمن بعدما تفوق فريقه على فريق المدرب تشابي ألونسو الذي خسر بعد 51 مباراة لم يعرف فيها طعم الهزيمة.

وعقب المباراة قام ألونسو بمصافحة المدرب جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا، وقام بتهنئته على الأداء والفوز.

وعكس كل التوقعات، كان ألونسو هادئا للغاية بعد الخسارة الأولى التي كلفته لقب الدوري الأوروبي ولم يظهر أي انزعاج.