موقف زيدان من العرض الجزائري

كشفت صحيفة "ذا صن" أن زين الدين زيدان رفض عرضًا لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب الجزائر.

ووفقا للصحيفة، فإن زيدان، البالغ من العمر 51 عاما، شعر بالإطراء من عرض الجزائر، لكنه رفض تدريب "ثعالب الصحراء".

وأقيل جمال بلماضي من تدريب منتخب الجزائر بعد الخروج من دور المجموعات من كأس أفريقيا 2023، وحصد المنتخب نقطتين فقط.

ونقلت "ذا صن" عن صحيفة "ليكيب" أنه تم الاتصال بزيدان منذ إقالة بلماضي؛ لتولي منصب مدرب الجزائر، لكنه رفض العرض.