موقف زيدان من العرض الجزائري
كشفت صحيفة "ذا صن" أن زين الدين زيدان رفض عرضًا لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب الجزائر.
ووفقا للصحيفة، فإن زيدان، البالغ من العمر 51 عاما، شعر بالإطراء من عرض الجزائر، لكنه رفض تدريب "ثعالب الصحراء".
وأقيل جمال بلماضي من تدريب منتخب الجزائر بعد الخروج من دور المجموعات من كأس أفريقيا 2023، وحصد المنتخب نقطتين فقط.
ونقلت "ذا صن" عن صحيفة "ليكيب" أنه تم الاتصال بزيدان منذ إقالة بلماضي؛ لتولي منصب مدرب الجزائر، لكنه رفض العرض.
وأوضحت أن من بين المرشحين لتدريب الجزائر أيضا هيرفي رينارد ووحيد خليلودزيتش مدرب المغرب السابق.
وذكرت "ذا صن" أن زيدان سبق أن رفض عروضا من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية منذ مغادرته ريال مدريد في 2021.
وأوضحت أن زيدان أكد أنه لن يتولى أيضًا تدريب أي منتخب إلا فرنسا.
ومر ما يقرب من ثلاث سنوات منذ أنهى زيدان فترته الثانية كمدرب في ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين لم يتولّ تدريب أي فريق أو منتخب.
وخلال فترتين في ريال مدريد، قاد زيدان الميرنغي للفوز بـ11 لقبًا بما في ذلك لقبان في الدوري.
ومنذ ذلك الحين، تم ربط زيدان بمجموعة من الأندية الأوروبية، بما في ذلك مانشستر يونايتد، لكنه ظل بعيدا عن العمل.
وكان خروج الجزائر من الدور الأول في كأس أفريقيا الثاني بعد الخروج من الدور ذاته في 2021.
كما فشل منتخب الجزائر في التأهل لكأس العالم 2018 و2022.
ويملك منتخب الجزائر لقبين في كأس أمم أفريقيا، أحرزهما عامي 1990 و2019.
وتولى بلماضي، البالغ من العمر 47 عاما، تدريب الجزائر في أغسطس 2018.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بلماضي قاد منتخب الجزائر في 67 مباراة، فاز 43 مرة وخسر 7 مرات وتعادل 17 مرة.