حقيقة تعيين زيدان مدربًا لمنتخب الجزائر

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسميا، إقالة المدرب جمال بلماضي من تدريب المنتخب الأول، بعد خروج منتخب الجزائر من الدور الأول في كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وجاءت شائعات تدريب زيدان للمنتخب الجزائري، بعد ترشيح الإعلامي نبيل جيليت، الصحفي بمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لزيدان كي يتولى المسؤولية خلفًا للمدرب بلماضي.

وقال نبيل جيليت في "فرانس فوتبول" إنه يرغب في رؤية زين الدين زيدان –صاحب الأصول الجزائرية- يستقر على مقاعد ثعالب الصحراء، بدلا من انتظار هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات، والذي لن يكون متاحا قبل سبتمبر وانتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.