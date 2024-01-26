حقيقة تعيين زيدان مدربًا لمنتخب الجزائر
زعمت تقارير إعلامية أن زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، سيتولى تدريب المنتخب الجزائري خلفًا للمدرب المقال جمال بلماضي.
وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسميا، إقالة المدرب جمال بلماضي من تدريب المنتخب الأول، بعد خروج منتخب الجزائر من الدور الأول في كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.
وجاءت شائعات تدريب زيدان للمنتخب الجزائري، بعد ترشيح الإعلامي نبيل جيليت، الصحفي بمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لزيدان كي يتولى المسؤولية خلفًا للمدرب بلماضي.
وقال نبيل جيليت في "فرانس فوتبول" إنه يرغب في رؤية زين الدين زيدان –صاحب الأصول الجزائرية- يستقر على مقاعد ثعالب الصحراء، بدلا من انتظار هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات، والذي لن يكون متاحا قبل سبتمبر وانتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد في مايو/آيار 2021، ومن وقتها لم يتول مسؤولية أي فريق.
وكان زيدان قريبا من قيادة باريس سان جيرمان في صيف 2022، بعد رحيل ماوريسيو بوكيتينو.
كما ارتبط "زيزو" بمنتخب فرنسا، قبل أن يمدد ديدييه ديشان تعاقده مع "الديوك" عقب مونديال 2022.
والآن يبحث الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن مدرب جديد، ويعتبر هيرفي رينارد هو الأقرب وفقًا لتقارير صحفية جزائرية.
وبعد أن نال منتخب الجزائر كأس أمم افريقيا 2019، ودع من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.
وفي النسخة الحالية حصد منتخب الجزائر نقطتين فقط من 3 مباريات، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة.
وفي نسخة 2021 احتل المركز الرابع أيضا في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة.
ويملك منتخب الجزائر لقبين في كأس أمم أفريقيا أحرزهما عامي 1990 و2019.