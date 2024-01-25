مفاجأة حول هوية خليفة بلماضي في تدريب الجزائر

ولا يمانع اتحاد الكرة الجزائري انتظار نهاية عقد رينار مع اتحاد الكرة الفرنسي، إذ من الممكن أن يقود المدرب المحلي مجيد بوقرة مرحلة انتقالية.

ووفقًا لتقارير أخرى، فإن وحيد خليلوزيتش متواجد أيضًا في قائمة المدربين المرشحين لقيادة الجزائر.

وسبق أن فسخ رينار عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد نهاية كأس العالم قطر 2022، لرغبته في قيادة منتخب فرنسا للسيدات، والعودة للتدريب في أوروبا.