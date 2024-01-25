مفاجأة حول هوية خليفة بلماضي في تدريب الجزائر
كشفت تقارير صحفية فرنسة هوية مدرب الجزائر الجديد بعد إعلان اتحاد كرة القدم الجزائري الانفصال عن جمال بلماضي بالتراضي بين الطرفين.
وودع منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي وبينهما فشل في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.
وأعلن اتحاد الكرة الجزائري فسخ عقد المدرب الوطني بلماضي بالتراضي بين الطرفين، لتبدأ مرحلة البحث عن مدرب جديد.
وحسب موقع "فوت1" الفرنسي فإن هيرفي رينار مدرب منتخب فرنسا للسيدات الحالي، وصاحب التجارب الكبيرة في قارة أفريقيا والمنطقة العربية يتصدر قائمة المرشحين لخلافة جمال بلماضي.
وبحسب التقرير، فإن رينار لديه التزام مع منتخب فرنسا للسيدات حتى نهاية أولمبياد باريس 2024، وهو موافق من حيث المبدأ على قيادة الجزائر بعد انتهاء مهمته الفرنسية.
ولا يمانع اتحاد الكرة الجزائري انتظار نهاية عقد رينار مع اتحاد الكرة الفرنسي، إذ من الممكن أن يقود المدرب المحلي مجيد بوقرة مرحلة انتقالية.
ووفقًا لتقارير أخرى، فإن وحيد خليلوزيتش متواجد أيضًا في قائمة المدربين المرشحين لقيادة الجزائر.
وسبق أن فسخ رينار عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد نهاية كأس العالم قطر 2022، لرغبته في قيادة منتخب فرنسا للسيدات، والعودة للتدريب في أوروبا.