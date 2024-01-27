تطور مهم في مفاوضات الجزائر مع زيدان
كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مازال يمارس ضغوطًا لإقناع زين الدين زيدان، لتولي تدريب "الخضر" بعد رحيل جمال بلماضي.
وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسميًا، إقالة المدرب جمال بلماضي من تدريب المنتخب الأول، بعد خروج منتخب الجزائر من الدور الأول في كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.
ونشر راديو مونت كارلو الفرنسي (RMC) تقريرًا قال فيه إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتخذ خطوات جديدة في الساعات الماضية للتعاقد مع زيدان.
وفقًا للتقرير، فتم إجراء أول اتصال بين الاتحاد الجزائري وزين الدين زيدان، وستستمر المناقشات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف التقرير: "حتى لو لم يكن يفضل هذا المشروع، فإن زيزو سوف يقع تحت ضغط كبير من والده وشقيقه لقبول المهمة وتدريب منتخب الجزائر البلد الأصلي لوالديه".
عرض ضخم جدا طور التحضير
وكشف "راديو مونت كارلو" أن الاتحاد الجزائري، وبمساعدة العديد من الرعاة، سيقوم بتجهيز عرض مهم وضخم للغاية لمحاولة "إغراء مدرب ريال مدريد السابق".
واختتم التقرير بالقول: "سيكون هناك اجتماع قريبًا بين وكيل أعمال زين الدين زيدان مع رئيس الاتحاد الجزائري حول فكرة تدريب منتخب الجزائر".
ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد، في مايو/آيار 2021، ومن وقتها لم يتولَ مسؤولية أي فريق.
وكان زيدان قريبًا من قيادة باريس سان جيرمان في صيف 2022، بعد رحيل ماوريسيو بوكيتينو.
كما ارتبط "زيزو" بمنتخب فرنسا، قبل أن يمدد ديدييه ديشان تعاقده مع "الديوك" عقب مونديال 2022.
ويبحث الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن مدرب جديد، بعد الخروج من دور المجموعات لنسخة كأس الأمم الأفريقية الحالية المقامة في كوت ديفوار.
وبعد أن نال منتخب الجزائر كأس أمم افريقيا 2019، ودَّع من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.
وفي النسخة الحالية حصد منتخب الجزائر نقطتين فقط من 3 مباريات، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة.