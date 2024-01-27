تطور مهم في مفاوضات الجزائر مع زيدان

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسميًا، إقالة المدرب جمال بلماضي من تدريب المنتخب الأول، بعد خروج منتخب الجزائر من الدور الأول في كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

ونشر راديو مونت كارلو الفرنسي (RMC) تقريرًا قال فيه إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتخذ خطوات جديدة في الساعات الماضية للتعاقد مع زيدان.

وفقًا للتقرير، فتم إجراء أول اتصال بين الاتحاد الجزائري وزين الدين زيدان، وستستمر المناقشات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف التقرير: "حتى لو لم يكن يفضل هذا المشروع، فإن زيزو ​​سوف يقع تحت ضغط كبير من والده وشقيقه لقبول المهمة وتدريب منتخب الجزائر البلد الأصلي لوالديه".