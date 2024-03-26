بينها غوارديولا.. 4 عوامل تقرب هالاند من برشلونة

وحسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة كان توصل لاتفاق مع هالاند في صيف 2022 لكنه اُجبر على الخروج من الصفقة بسبب الوضع المالي الصعب ما اضطره لضم لاعب بتكلقه أقل، وهو روبرت ليفاندوفسكي.

ويراهن خوان لابورتا رئيس برشلونة على مجموعة من العوامل التي قد تساعده في حسم الصفقة حال جرت الأمور كما يتم التخطيط لها حاليًّا.

ويتمتع لابورتا بعلاقة جيدة مع رافييلا بيمينتا وكيلة هالاند التي شوهدت في برشلونة مؤخرا وهو أمر يعول عليه رئيس النادي الكاتالوني كثيرا، كما يملك لابورتا علاقة جيدة أيضا مع ماكسويل لاعب برشلونة السابق الذي يعد ممثلا للاعب أيضا.

ويعول لابورتا أيضا على انتهاء عقد بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي في 2025 ما قد يشكل عاملًا آخر لإقناع اللاعب بالرحيل عن النادي الإنجليزي بالإضافة أن وقتها سيكون موقف النادي من اتهامات اللعب المالي النظيف قد ظهرت.