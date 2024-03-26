ما بين "مظلوم" برشلونة و"منفوخ" ريال مدريد.. الأرقام تكشف مفاجآت

موسم ليفاندوفسكي في سطرين!

النجم البولندي لم يبدأ الموسم الجاري بشكل جيد، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا؛ إذ غاب هدفه الأول في الليجا حتى الجولة الثالثة.

في الوقت نفسه لم يسجل سوى هدف وحيد في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في أوقات كان برشلونة يحتاج لمساعدته أمام شاختار وأنتوريب وغيرهما.

صحيح أن معدلات ليفاندوفسكي تحسنت لاحقًا، لكن ظلت الصورة الذهنية عنه سلبية لهذا الموسم، بالأخص في ظل تذبذب نتائج الفريق الكتالوني الذي خسر بالأربعة من ريال مدريد وجيرونا وبالخمسة من فياريال.

أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم

لكن بعيدًا عن الصورة الذهنية التي انطبعت في عقول المشاهدين عن ليفاندوفسكي، فاللاعب يملك أرقامًا طيبة للغاية هذا الموسم.

صحيح أنها لا تقترب حتى مما قدمه في موسمه الأول مع برشلونة الذي حقق فيه لقب الدوري الإسباني وهدافه، لكنها تظل أرقاما جيدة.

في الدوري الإسباني سجل ليفاندوفسكي 13 هدفًا وصنع ثمانية، بإجمالي 21 مساهمة في 23 جولة أي أقل بقليل من مساهمة واحدة في المباراة خلال 2159 دقيقة لعبها.

وبشكل عام خلال الموسم بدوري الأبطال والكأس والسوبر بجوار الدوري لديه 20 هدفًا وتسع صناعات بإجمالي 29 مساهمة في 3020 دقيقة، أي أنه يساهم بهدف واحد كل 104 دقائق.