الباقي للبيع.. 7 جواهر غير قابلة للمس في برشلونة
رصدت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الإثنين، ما وصفته بالأسباب الرئيسة وراء تصريحات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والتي أطلقها أخيرا بتأكيده على رفض الاقتراب من لاعبيه الشباب أو بيعهم؛ لما يمثلونه من قوة للفريق مستقبلا.
وقال لابورتا في تصريحاته الأخيرة أنه رفض عرضا بقيمة 200 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الشاب لامين يامال، ورغم أنه لم يذكر النادي الذي قدم هذا العرض، ولكن "ماركا" أشارت إلى أنه باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال تقرير الصحيفة إن "هناك سببين رئيسين وراء عدم رغبة برشلونة في بيع لامين يامال، الأول يتعلق بالجانب الرياضي والثاني بالوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي".
وأضافت: "أولا من الناحية الرياضية، ترى الإدارة أن التخلي عن يامال يتعارض مع خططها للمستقبل، إذ يعتبر أحد المواهب الشابة الواعدة في الفريق، إلى جانب لاعبين آخرين مثل بيدري، وغافي، وبالدي، وباو كوبرسي، ورونالد أراوخو، وفيرمين لوبيز، حيث تسعى الإدارة للحفاظ على هذه الأسماء لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب في المستقبل".
وتابع التقرير: "أما من ناحية اقتصادية، فيمر النادي بمرحلة صعبة، لكنه يرى أن بيع يامال لن يحل المشكلة بشكل جذري، وتفضل الإدارة التركيز على تحسين الإدارة المالية للنادي بدلاً من الاعتماد على بيع اللاعبين لتوفير السيولة، وتعتقد أن قيمة يامال سترتفع بشكل كبير في المستقبل، وبالتالي فإن بيعه الآن سيكون بمثابة خسارة كبيرة للنادي".
يذكر أن يامال لعب 39 مباراة هذا الموسم، مع 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة.
كذلك يتمتع باو كوبارسي بمكان دائم في الفريق الأول الموسم المقبل، حيث قدم أداء مبهرًا في قلب دفاع برشلونة منذ بداية 2024، إذ خاض 13 مباراة، وتم استدعاؤه للمنتخب الإسباني في سن 17 عامًا.
وألقت الصحيفة الضوء على تصريح لابورتا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث قال: "إذا حققنا الأهداف، فلن نحتاج إلى إجراء أي عملية بيع، ما لم يكن هناك لاعبون لا يرغبون في الاستمرار بسبب عدم مشاركتهم بشكل كافٍ أو لأنهم قد يهتمون بالرحيل بسبب تلقيهم عرضًا لا يمكننا تقديمه".
وبالتالي وفقا لتصريحات رئيس البارسا فإن لديه 7 جواهر في الفريق غير قابلين للمس، أما باقي اللاعبين فهم مطروحون في الميركاتو.