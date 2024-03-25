الباقي للبيع.. 7 جواهر غير قابلة للمس في برشلونة

رصدت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الإثنين، ما وصفته بالأسباب الرئيسة وراء تصريحات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والتي أطلقها أخيرا بتأكيده على رفض الاقتراب من لاعبيه الشباب أو بيعهم؛ لما يمثلونه من قوة للفريق مستقبلا.

وقال لابورتا في تصريحاته الأخيرة أنه رفض عرضا بقيمة 200 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الشاب لامين يامال، ورغم أنه لم يذكر النادي الذي قدم هذا العرض، ولكن "ماركا" أشارت إلى أنه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال تقرير الصحيفة إن "هناك سببين رئيسين وراء عدم رغبة برشلونة في بيع لامين يامال، الأول يتعلق بالجانب الرياضي والثاني بالوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي".