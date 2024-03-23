لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لبيع لامين يامال
أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رفضه عرضًا خرافيًا لرحيل لامين يامال عن الفريق، مشيرًا إلى أنه مستقبل النادي الكتالوني.
لامين يامال يتألق هذا الموسم بعد أن أصبح من العناصر الأساسية للمدرب تشافي هيرنانديز، وقاد الفريق للعديد من الانتصارات بمختلف البطولات.
ويلعب يامال ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ تصعيده من فريق تحت 19 عامًا بالنادي في صيف 2023.
ولعب يامال 39 مباراة بقميص فريق برشلونة خلال الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.
وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نستقبل عروضاً جنونية للاعبين مثل لامين يامال بحوالي 200 مليون يورو ونرفضها طبعاً، نثق في اللاعب ولسنا بحاجة لبيعه على العكس نحن في عملية انتعاشة اقتصادية ونرى النور في نهاية النفق".
وأضاف: "استقبلنا عروضاً أيضا لبالدي، وفيرمين لوبيز، وبيدري، فرنكي دي يونغ، أرواخو، وغافي، ولكننا لا نرغب ببيع نجومنا".
وينتهي عقد لامين يامال مع فريق برشلونة بحلول 30 يونيو 2026.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني، برصيد 64 نقطة.