لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لبيع لامين يامال

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رفضه عرضًا خرافيًا لرحيل لامين يامال عن الفريق، مشيرًا إلى أنه مستقبل النادي الكتالوني.

لامين يامال يتألق هذا الموسم بعد أن أصبح من العناصر الأساسية للمدرب تشافي هيرنانديز، وقاد الفريق للعديد من الانتصارات بمختلف البطولات.

ويلعب يامال ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ تصعيده من فريق تحت 19 عامًا بالنادي في صيف 2023.

ولعب يامال 39 مباراة بقميص فريق برشلونة خلال الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق.