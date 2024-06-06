أجبره على حمل السلاح والعيش في قبو.. عامل يتهم نافاس بمعاملته بقسوة

وقدَّم رجل، يدّعى أنه عمل مع حارس مرمى منتخب كوستاريكا كيلور نافاس، شكوى ضد الأخير، لأنه جعله يعمل في ظروف غير نظامية يمكن أن تشكل، بحسب محامي صاحب الشكوى، ياسين ياقوتي، شكلاً من أشكال "العبودية الحديثة".

وقال الموظف السابق لدى نافاس إنه كان يعمل دون عقد لمدة 90 ساعة أسبوعيًا، وكان يتقاضى 3200 يورو شهريًا، مع الإقامة في قبوٍ رطبٍ بلا نوافذ.

وأضاف في الشكوى التي تقدم بها لمكتب المدعي العام في فرنسا، أن نافاس لم يسجله في الضمان الاجتماعي الفرنسي خلال الأشهر العشرين التي عمل فيها لديه منذ سبتمبر 2019.

وعلى الفور نشرت قناة "BFM TV" تصريحات عن العامل قال فيها إن نافاس أجبره على حمل السلاح الذي استخدمه هو شخصيًا للترفيه".

وواصل: "أجبرني على استخدام وحمل السلاح في فناء المنزل".